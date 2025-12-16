Игра с огнём или выгодная сделка: вот какие есть риски и преимущества покупки квартиры на этапе строительства

Объекты недвижимости со сдачей до 3 месяцев выделили как лучший вариант — Журавлёв

Никита Журавлёв, независимый эксперт по недвижимости, отмечает, что в современных экономических реалиях покупка квартиры на этапе строительства не всегда является наиболее выгодным вариантом по сравнению с приобретением уже готового жилья.

Фото: PxHere by Andrey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стройка

В интервью MosTimes он сравнил стратегии приобретения недвижимости как для личного проживания, так и в инвестиционных целях.

Выбор этапа строительства: тонкости ценообразования

Эксперт подчеркивает, что текущая ситуация требует тщательного анализа и сравнения цен на разных стадиях возведения здания. Традиционный подход к выбору в данном случае может быть неэффективным, и в ряде случаев готовые квартиры могут оказаться более доступными по цене, чем жилье на начальном этапе строительства.

Журавлёв поясняет, что необходимо внимательно сопоставлять цены на разных этапах строительства, поскольку готовое жильё иногда оказывается дешевле, чем на начальных этапах.

Приобретение жилья для личного пользования

Для тех, кто планирует жить в квартире, эксперт рекомендует рассматривать варианты на финальных этапах строительства, когда застройщики часто предоставляют дополнительные скидки и более выгодные условия. Лучше всего выбирать объекты со сроком сдачи от одного до трёх месяцев.

Инвестиции в новостройки: перспективы и риски

Несмотря на это, покупка жилья на старте проекта по-прежнему остается привлекательной для инвестиций, учитывая ограниченное количество новых проектов и потенциальный дефицит жилья в будущем.

Ожидается рост цен, даже без учета инфляции, в связи с небольшим количеством новых проектов, выходящих на рынок. В ближайшие два-три года можно прогнозировать дефицит новых построенных объектов.