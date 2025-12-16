Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самую длинную лыжную трассу Европы открыли во Франции — modesettravaux
В икебане используют минимум растений — Сiceksel
Автобренды Китая подают иски из-за фейковых аварийных видео
Моллюск Hafrún прожил не менее 507 лет — склерохронолог Пол Батлер
Собака воспринимает уход человека как потерю стаи — этологи
В 2026 году наиболее вероятен рост зарплат в IT, госсекторе и обороне — Литвиненко
Отказ от сливочного масла уменьшает сердечные риски — диетолог Дианова
Тяга к сладкому может указывать на дефицит железа или хрома — диетолог Белоусова
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno

Игра с огнём или выгодная сделка: вот какие есть риски и преимущества покупки квартиры на этапе строительства

Объекты недвижимости со сдачей до 3 месяцев выделили как лучший вариант — Журавлёв
Экономика

Никита Журавлёв, независимый эксперт по недвижимости, отмечает, что в современных экономических реалиях покупка квартиры на этапе строительства не всегда является наиболее выгодным вариантом по сравнению с приобретением уже готового жилья.

стройка
Фото: PxHere by Andrey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стройка

В интервью MosTimes он сравнил стратегии приобретения недвижимости как для личного проживания, так и в инвестиционных целях.

Выбор этапа строительства: тонкости ценообразования

Эксперт подчеркивает, что текущая ситуация требует тщательного анализа и сравнения цен на разных стадиях возведения здания. Традиционный подход к выбору в данном случае может быть неэффективным, и в ряде случаев готовые квартиры могут оказаться более доступными по цене, чем жилье на начальном этапе строительства.

Журавлёв поясняет, что необходимо внимательно сопоставлять цены на разных этапах строительства, поскольку готовое жильё иногда оказывается дешевле, чем на начальных этапах.

Приобретение жилья для личного пользования

Для тех, кто планирует жить в квартире, эксперт рекомендует рассматривать варианты на финальных этапах строительства, когда застройщики часто предоставляют дополнительные скидки и более выгодные условия. Лучше всего выбирать объекты со сроком сдачи от одного до трёх месяцев.

Инвестиции в новостройки: перспективы и риски

Несмотря на это, покупка жилья на старте проекта по-прежнему остается привлекательной для инвестиций, учитывая ограниченное количество новых проектов и потенциальный дефицит жилья в будущем.

Ожидается рост цен, даже без учета инфляции, в связи с небольшим количеством новых проектов, выходящих на рынок. В ближайшие два-три года можно прогнозировать дефицит новых построенных объектов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Авто
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Венера формирует стиль любви, Марс — стиль желания
Ген мерль у голубоглазых собак повышает риск проблем со слухом и зрением
Учёные нанесли на карту более 524 км подводных тоннелей Ox Bel Ha — Science-et-Vie
Постоянное чувство холода говорит о нарушении кровообращения — терапевт Лапа
Музей Солнца в Новосибирске собрал символы из десятков культур — искусствоведы
Ранняя динамика массы тела прогнозирует успех похудения — учёные
Ретинол до 45 лет и частые пилинги вредят коже — дерматолог Егорова
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Алкоголь мог подтолкнуть древних людей к земледелию — исследователь Цзяцзин Ван
Шоколадный медовик делают на водяной бане с медом и яйцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.