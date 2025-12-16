Теневая занятость или переработки: кто получит прибавку, а кому придётся затянуть пояса в 2026 году

В 2026 году наиболее вероятен рост зарплат в IT, госсекторе и обороне — Литвиненко

В 2026 году повышение заработных плат наиболее вероятно в IT-индустрии, государственном секторе и оборонной промышленности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Экономия на праздниках: тревожный сигнал для бизнеса

Ранее сообщалось, что многие российские компании отказываются от новогодних корпоративов из-за финансовых трудностей. По мнению Литвиненко, отмена праздничных мероприятий — первый шаг к сокращению издержек, который затронет малый и средний бизнес (МСБ), а также некоторые крупные компании, не получающие государственной поддержки. Эксперт связывает это с высокой ключевой ставкой, санкциями и сложностями в логистике, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Рынок труда: напряжение и поиск решений

Литвиненко отмечает, что на рынке труда наблюдается напряжённая ситуация. Предприятиям приходится искать новые пути для выживания, что не всегда удаётся. Повышение НДС, утильсбора и МРОТ оказывают негативное влияние на МСБ, вынуждая некоторых сотрудников соглашаться на неофициальную занятость или увеличение рабочей нагрузки.

Государственная поддержка как фактор стабильности

IT-сектор, оборонная промышленность и компании, работающие по госконтрактам, находятся под защитой государства и могут рассчитывать на индексацию зарплат. Однако, по словам эксперта, возможны сокращения бонусов и премий, а также работа в праздничные дни без дополнительной оплаты.

Оптимизация расходов: чего ожидать в 2026 году

Массовых увольнений в 2026 году не ожидается, однако возможны предложения о неоплачиваемых отпусках или переводах на менее оплачиваемую работу.

Индексация зарплат наиболее вероятна только в IT-секторе, государственном секторе и оборонной промышленности.