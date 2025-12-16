Теневая занятость или переработки: кто получит прибавку, а кому придётся затянуть пояса в 2026 году

В 2026 году повышение заработных плат наиболее вероятно в IT-индустрии, государственном секторе и оборонной промышленности.
Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.
Ранее сообщалось, что многие российские компании отказываются от новогодних корпоративов из-за финансовых трудностей. По мнению Литвиненко, отмена праздничных мероприятий — первый шаг к сокращению издержек, который затронет малый и средний бизнес (МСБ), а также некоторые крупные компании, не получающие государственной поддержки. Эксперт связывает это с высокой ключевой ставкой, санкциями и сложностями в логистике, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Литвиненко отмечает, что на рынке труда наблюдается напряжённая ситуация. Предприятиям приходится искать новые пути для выживания, что не всегда удаётся. Повышение НДС, утильсбора и МРОТ оказывают негативное влияние на МСБ, вынуждая некоторых сотрудников соглашаться на неофициальную занятость или увеличение рабочей нагрузки.
IT-сектор, оборонная промышленность и компании, работающие по госконтрактам, находятся под защитой государства и могут рассчитывать на индексацию зарплат. Однако, по словам эксперта, возможны сокращения бонусов и премий, а также работа в праздничные дни без дополнительной оплаты.
Массовых увольнений в 2026 году не ожидается, однако возможны предложения о неоплачиваемых отпусках или переводах на менее оплачиваемую работу.
Индексация зарплат наиболее вероятна только в IT-секторе, государственном секторе и оборонной промышленности.
Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.