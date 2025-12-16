Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Криптовалюты просели: биткоин и Ethereum теряют позиции на фоне ожиданий рынка

Сохраняется риск снижения биткоина до 70 000 долларов
Экономика

В воскресенье наблюдалось снижение стоимости ведущих криптовалют. Параллельно фьючерсы на американские акции демонстрировали небольшой рост.

Биткоин
Фото: unsplash.com by Art Rachen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Биткоин

Инвесторы находятся в ожидании публикации важных макроэкономических показателей на текущей неделе.

Динамика основных криптовалют

Биткоин временно опускался ниже отметки в 88 000 долларов, но затем частично восстановился.

Ethereum также потерял позиции и упал ниже 3100 долларов, при этом объем торгов значительно вырос.

  • Bitcoin (BTC): -2,02%, текущая цена — 88 589,06 долларов.
  • Ethereum (ETH): -1,61%, цена — 3073,08 доллара.

Общая капитализация крипторынка составила 3,02 триллиона долларов.

Падение или взлёт

Аналитики акцентируют важность удержания биткоином уровня в 86 000 долларов. В противном случае, возможно снижение вплоть до 70 000 долларов, согласно finanzas.yahoo.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
