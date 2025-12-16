Криптовалюты просели: биткоин и Ethereum теряют позиции на фоне ожиданий рынка

В воскресенье наблюдалось снижение стоимости ведущих криптовалют. Параллельно фьючерсы на американские акции демонстрировали небольшой рост.
Инвесторы находятся в ожидании публикации важных макроэкономических показателей на текущей неделе.
Биткоин временно опускался ниже отметки в 88 000 долларов, но затем частично восстановился.
Ethereum также потерял позиции и упал ниже 3100 долларов, при этом объем торгов значительно вырос.
Общая капитализация крипторынка составила 3,02 триллиона долларов.
Аналитики акцентируют важность удержания биткоином уровня в 86 000 долларов. В противном случае, возможно снижение вплоть до 70 000 долларов, согласно finanzas.yahoo.
