Криптовалюты просели: биткоин и Ethereum теряют позиции на фоне ожиданий рынка

Сохраняется риск снижения биткоина до 70 000 долларов

В воскресенье наблюдалось снижение стоимости ведущих криптовалют. Параллельно фьючерсы на американские акции демонстрировали небольшой рост.

Инвесторы находятся в ожидании публикации важных макроэкономических показателей на текущей неделе.

Динамика основных криптовалют

Биткоин временно опускался ниже отметки в 88 000 долларов, но затем частично восстановился.

Ethereum также потерял позиции и упал ниже 3100 долларов, при этом объем торгов значительно вырос.

Bitcoin (BTC): -2,02%, текущая цена — 88 589,06 долларов.

Ethereum (ETH): -1,61%, цена — 3073,08 доллара.

Общая капитализация крипторынка составила 3,02 триллиона долларов.

Падение или взлёт

Аналитики акцентируют важность удержания биткоином уровня в 86 000 долларов. В противном случае, возможно снижение вплоть до 70 000 долларов, согласно finanzas.yahoo.