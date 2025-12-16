Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова
Бен Аффлек не захотел поздороваться с Дженнифер Лопес
Учёные впервые напрямую увидели запуск ветров у сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух
Отношения России и Грузии развиваются конструктивно – политолог Барабанов
Интервальная тренировка повышает пульс за первые минуты — фитнес-тренеры
Рыба по-польски с маринованным луком для новогоднего стола
Регулярный пилинг губ снижает сухость и шелушение в холодное время года — Lady Like
Стоимость квартиры Елены Малышевой на Воробьёвых горах превышает 320 млн рублей

Вклады скоро остынут: куда россиянам нести деньги после снижения ставок

Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов
Экономика

Фондовый рынок в условиях нестабильности не обеспечивает защиту сбережений, а надежные вложения стоит искать в реальных активах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Ранее агентство Прайм со ссылкой на первого заместителя председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Марию Бродовскую сообщило, что нынешние высокие ставки по банковским вкладам — редкое явление, которое может прекратиться уже к концу года.

По словам Колташова, столь высокая ключевая ставка Центрального банка является исключительной мерой, направленной на стабилизацию экономики и борьбу с инфляцией. Экономист подчеркнул, что в перспективе ставка будет снижаться.

"Высокие ставки по депозитам — редкое явление, связанное с текущей политикой Центрального банка. По мере того как будут решаться задачи по снижению инфляции и стабилизации экономики, ставка неизбежно начнет снижаться. В этом сегодня мало кто сомневается", — отметил Колташов.

Он добавил, что в текущих условиях наиболее разумной инвестицией является не фондовый рынок, а недвижимость, не подверженная спекулятивному перегреву и искусственной поддержке.

"Сейчас единственным рациональным вложением является не фондовый рынок, а недвижимость — там, где она не переоценена и не поддерживается искусственно. Москва для этого не подходит: отмена льготных программ мгновенно приведет к падению цен. А вот в Подмосковье и крупных городах, где объекты современные и доступны по цене, жилье может стать надежным способом вложения средств", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что россияне предпочитают краткосрочные депозиты, чтобы сохранять возможность быстро реагировать на изменения рынка. При этом накопительные счета, ограничивающие доступ к деньгам, он считает неудобными и неэффективными. Колташов отметил, что в качестве подстраховки можно рассмотреть металлические счета — особенно в золоте, которое сохраняет стабильную стоимость на долгосрочной дистанции.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Авто
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Курица для "Цезаря" обжаривается и затем томится под крышкой
Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова
Бен Аффлек не захотел поздороваться с Дженнифер Лопес
Учёные впервые напрямую увидели запуск ветров у сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Причиной постоянного лая собаки может быть недостаток внимания — Ouest-France
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов
Причиной плохого состояния экономики Финляндии объявили Россию
Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух
Отношения России и Грузии развиваются конструктивно – политолог Барабанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.