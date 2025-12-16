Вклады скоро остынут: куда россиянам нести деньги после снижения ставок

Покупка недвижимости надежнее инвестиций в акции – экономист Колташов

Фондовый рынок в условиях нестабильности не обеспечивает защиту сбережений, а надежные вложения стоит искать в реальных активах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее агентство Прайм со ссылкой на первого заместителя председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Марию Бродовскую сообщило, что нынешние высокие ставки по банковским вкладам — редкое явление, которое может прекратиться уже к концу года.

По словам Колташова, столь высокая ключевая ставка Центрального банка является исключительной мерой, направленной на стабилизацию экономики и борьбу с инфляцией. Экономист подчеркнул, что в перспективе ставка будет снижаться.

"Высокие ставки по депозитам — редкое явление, связанное с текущей политикой Центрального банка. По мере того как будут решаться задачи по снижению инфляции и стабилизации экономики, ставка неизбежно начнет снижаться. В этом сегодня мало кто сомневается", — отметил Колташов.

Он добавил, что в текущих условиях наиболее разумной инвестицией является не фондовый рынок, а недвижимость, не подверженная спекулятивному перегреву и искусственной поддержке.

"Сейчас единственным рациональным вложением является не фондовый рынок, а недвижимость — там, где она не переоценена и не поддерживается искусственно. Москва для этого не подходит: отмена льготных программ мгновенно приведет к падению цен. А вот в Подмосковье и крупных городах, где объекты современные и доступны по цене, жилье может стать надежным способом вложения средств", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что россияне предпочитают краткосрочные депозиты, чтобы сохранять возможность быстро реагировать на изменения рынка. При этом накопительные счета, ограничивающие доступ к деньгам, он считает неудобными и неэффективными. Колташов отметил, что в качестве подстраховки можно рассмотреть металлические счета — особенно в золоте, которое сохраняет стабильную стоимость на долгосрочной дистанции.