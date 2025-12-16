Бутылка станет тяжелее для кошелька: в 2026 году подорожают водка, бренди, виски и коньяк

Производители предупреждают о росте цен на крепкие алкогольные напитки

В 2026 году потребителям следует ожидать увеличения минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки, такие как водка, виски, коньяк и бренди.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Павел Шапкин, возглавляющий Центр разработки национальной алкогольной политики, сообщил URA.RU о предстоящем подорожании.

Прогноз последствий повышения цен

Шапкин прогнозирует дальнейшее уменьшение объёмов продаж спиртного в связи с ростом акцизов. Он предполагает, что к середине 2026 года будет зафиксирован новый минимум в потреблении алкоголя, особенно учитывая инициативу Минфина по дальнейшему увеличению минимальных розничных цен на популярные напитки.

Предупреждения производителей о росте цен

Ранее крупные игроки алкогольного рынка также сигнализировали о грядущем увеличении стоимости продукции. Согласно информации "Ъ", такие компании, как Novabev Group, "КВК Групп", Алкогольная сибирская группа, ГК "Руст" и группа Ladoga, уведомили розничные сети о повышении отпускных цен в пределах 10-17%. Причинами стали увеличение акцизных сборов, рост себестоимости производства и увеличение налоговой нагрузки.