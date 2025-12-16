МясКо из Астраханской области меняет карту мясного экспорта: Узбекистан — только начало

Компания "МясКо" из Астрахани первой начала экспорт говядины и баранины в Узбекистан

Астраханская компания "МясКо" стала пионером в Астраханской области, открыв для себя рынок Узбекистана и начав поставки говядины и баранины.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая говядина

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Увеличение экспорта в страны ближнего зарубежья

Помимо выхода на рынок Узбекистана, предприятие также увеличило объёмы поставок в Армению и Иран. Это свидетельствует об успешной стратегии компании по расширению своего присутствия на международных рынках.

"МясКо" как лидер в производстве мяса

Уже более 12 лет "МясКо", расположенное в Лиманском районе, специализируется на производстве и переработке говядины и баранины. Компания демонстрирует впечатляющие объёмы производства, достигая 35 тонн продукции в сутки и около 9 тысяч тонн в год, пишет "Агроэксперт".