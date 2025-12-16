МясКо из Астраханской области меняет карту мясного экспорта: Узбекистан — только начало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Компания "МясКо" из Астрахани первой начала экспорт говядины и баранины в Узбекистан
Экономика

Астраханская компания "МясКо" стала пионером в Астраханской области, открыв для себя рынок Узбекистана и начав поставки говядины и баранины. 

Запечённая говядина
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая говядина

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Увеличение экспорта в страны ближнего зарубежья

Помимо выхода на рынок Узбекистана, предприятие также увеличило объёмы поставок в Армению и Иран. Это свидетельствует об успешной стратегии компании по расширению своего присутствия на международных рынках.

"МясКо" как лидер в производстве мяса

Уже более 12 лет "МясКо", расположенное в Лиманском районе, специализируется на производстве и переработке говядины и баранины. Компания демонстрирует впечатляющие объёмы производства, достигая 35 тонн продукции в сутки и около 9 тысяч тонн в год, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин Подповерхностная жизнь возможна на Марсе и спутниках — International Journal of Astro Александр Рощин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
