МясКо из Астраханской области меняет карту мясного экспорта: Узбекистан — только начало

Астраханская компания "МясКо" стала пионером в Астраханской области, открыв для себя рынок Узбекистана и начав поставки говядины и баранины.
Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.
Помимо выхода на рынок Узбекистана, предприятие также увеличило объёмы поставок в Армению и Иран. Это свидетельствует об успешной стратегии компании по расширению своего присутствия на международных рынках.
Уже более 12 лет "МясКо", расположенное в Лиманском районе, специализируется на производстве и переработке говядины и баранины. Компания демонстрирует впечатляющие объёмы производства, достигая 35 тонн продукции в сутки и около 9 тысяч тонн в год, пишет "Агроэксперт".
