Деньги стали невидимыми: оплата частями за ЖКУ, обучение, интернет размывает границу между своими и заёмными средствами

Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов

Банковские учреждения активно внедряют функцию разделения платежей на части в свои стандартные сервисы. Теперь можно оплачивать частями не только крупные покупки, но и повседневные расходы, например, коммунальные услуги, интернет или обучение.

Новый подход к оплате ЖКХ

Т-Банк стал пионером, интегрировав сервис "Долями" во все способы безналичной оплаты. Это позволяет клиентам разбивать платежи на четыре части, первая из которых списывается сразу, а оставшиеся — каждые две недели.

Максим Зайцев, CEO "Долями", подчеркнул, что оплата частями становится общемировым стандартом, предоставляя пользователям большую гибкость. Сервис доступен при оплате картой Black, в мобильном приложении Т-Банка, на сайтах партнеров, а также через QR-коды "Сбера" и СБП.

Газпромбанк также активно развивает аналогичные сервисы в своей экосистеме. Помимо этого, на рынке присутствуют "Плати частями" от Сбербанка, "Сплит" от Яндекс Банка и другие подобные решения, пишут Известия.

Растущая популярность и риски BNPL

Аналитики отмечают, что рынок BNPL стремительно растет. По прогнозам, к 2025 году объем транзакций может превысить $560 млрд. В России в 2024 году услугами рассрочки воспользовались 38,2 млн человек, а в 2025 году ожидается рост до 45-48 млн.

Олег Абелев из "Риком-Траст" отмечает, что BNPL сервисы могут привести к тому, что потребитель перестает различать собственные средства и заемные. С другой стороны, ЦБ планирует регулировать BNPL-сервисы, введя реестр операторов и обязав передавать данные в БКИ при покупках свыше 50 тыс.

Важно помнить о рисках неплатежей, которые могут привести к штрафам и судебным взысканиям. Однако при разумном использовании BNPL-сервисы могут стать удобным инструментом для планирования бюджета.