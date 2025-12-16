Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Звукоизоляцию спальни можно улучшить без капитального ремонта — Idealista
Глава Сбера Греф раскрыл идеальный способ распорядиться "тринадцатой зарплатой"
Калистеника развивает силу и выносливость без тренажёров — тренер Валентина Счастье
Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет
Пробка снижает влажность и запахи в холодильнике — La République des Pyrénées
Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк

Деньги стали невидимыми: оплата частями за ЖКУ, обучение, интернет размывает границу между своими и заёмными средствами

Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Экономика

Банковские учреждения активно внедряют функцию разделения платежей на части в свои стандартные сервисы. Теперь можно оплачивать частями не только крупные покупки, но и повседневные расходы, например, коммунальные услуги, интернет или обучение.

Мужчина с кредитной картой
Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с кредитной картой

Новый подход к оплате ЖКХ

Т-Банк стал пионером, интегрировав сервис "Долями" во все способы безналичной оплаты. Это позволяет клиентам разбивать платежи на четыре части, первая из которых списывается сразу, а оставшиеся — каждые две недели.

Максим Зайцев, CEO "Долями", подчеркнул, что оплата частями становится общемировым стандартом, предоставляя пользователям большую гибкость. Сервис доступен при оплате картой Black, в мобильном приложении Т-Банка, на сайтах партнеров, а также через QR-коды "Сбера" и СБП.

Газпромбанк также активно развивает аналогичные сервисы в своей экосистеме. Помимо этого, на рынке присутствуют "Плати частями" от Сбербанка, "Сплит" от Яндекс Банка и другие подобные решения, пишут Известия.

Растущая популярность и риски BNPL

Аналитики отмечают, что рынок BNPL стремительно растет. По прогнозам, к 2025 году объем транзакций может превысить $560 млрд. В России в 2024 году услугами рассрочки воспользовались 38,2 млн человек, а в 2025 году ожидается рост до 45-48 млн.

Олег Абелев из "Риком-Траст" отмечает, что BNPL сервисы могут привести к тому, что потребитель перестает различать собственные средства и заемные. С другой стороны, ЦБ планирует регулировать BNPL-сервисы, введя реестр операторов и обязав передавать данные в БКИ при покупках свыше 50 тыс.

Важно помнить о рисках неплатежей, которые могут привести к штрафам и судебным взысканиям. Однако при разумном использовании BNPL-сервисы могут стать удобным инструментом для планирования бюджета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Авто
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Последние материалы
Садовые цветы объединяют декоративную и пищевую функции
Подлёдные водовороты ускоряют таяние Антарктиды — исследователь Маттиа Пуэнелли
Сложные углеводы поддерживают энергию на сушке
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Рыбы и Близнецы чаще принимают интуитивно верные решения
Чёрное пальто остается самой универсальной покупкой зимы — ELLE
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Въездной турпоток в Россию не достиг уровня 2019 года — вице-президент Ромашкин
Под Бермудой обнаружен 20-км аномальный слой коры — исследователь Уильям Фрейзер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.