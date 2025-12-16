Праздники съедают премии быстрее всего: депозит может стать временным сейфом для тринадцатой зарплаты

Глава Сбербанка Герман Греф поделился с гражданами России рекомендациями относительно использования "тринадцатой зарплаты" или новогоднего бонуса.

Что такое "тринадцатая зарплата"

Новогодний бонус, часто называемый "тринадцатой зарплатой", представляет собой дополнительную выплату от работодателя, приуроченную к концу календарного года и обычно выплачиваемую в декабре.

Совет от главы Сбербанка

В ответ на вопрос РИА Новости о целесообразности хранения новогодней премии на вкладе, Герман Греф отметил, что всё зависит от размера бонуса, однако оптимальным решением будет разместить средства на депозитном счете в Сбербанке, пока действуют столь привлекательные процентные ставки.