Зарплата на месте, сюрприз в середине: январский аванс станет самым непохожим на другие месяцы

Аванс в январе будет меньше, финальная выплата больше — экономист Балынин

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что январские каникулы 2026 года повлияют на порядок выплаты заработной платы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

Сохранение общего месячного дохода

Сумма месячного оклада останется прежней, несмотря на сокращение числа рабочих дней. Однако, по словам экономиста, изменится структура выплат из-за специфики расчета аванса, пишет Газета.Ru.

Изменение структуры выплат из-за короткого месяца

В январе 2026 года, при стандартной пятидневной рабочей неделе, будет всего 15 рабочих дней (в январе 2025 года было 17). Первая половина месяца будет содержать 4 рабочих дня, а вторая — 11. Соответственно, аванс будет рассчитан исходя из 4 рабочих дней и будет меньше привычного.

Балынин пояснил, что финальная часть зарплаты, выплачиваемая в конце января, будет увеличена, так как она будет учитывать 11 отработанных дней.