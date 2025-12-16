Южнокорейский поток авто ускорился на ровном месте: ноябрь дал рост в 2,8 раза к прошлому году

По данным южнокорейской таможни, в ноябре 2025 года стоимость поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию продемонстрировала впечатляющий рост, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с ноябрем 2024 года.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Динамика поставок в рублях

В ноябре 2025 года объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг 107 миллионов долларов. Несмотря на значительный рост в годовом исчислении, ноябрьские показатели оказались ниже, чем в предыдущие месяцы: октябрь (142,3 миллиона долларов) и сентябрь (149 миллионов долларов). Сентябрь стал рекордным месяцем по импорту в 2025 году.

Сравнение с предыдущими месяцами и годами

В октябре 2025 года импорт превзошел показатели октября 2024 года в 2,6 раза, а в сентябре — в 2,4 раза по сравнению с сентябрем 2024 года.

Общие объёмы импорта за 11 месяцев

С начала 2025 года общий объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию превысил 1,017 миллиарда долларов, что значительно превышает 567 миллионов долларов США за аналогичный период 2024 года.

Россия в мировом рейтинге импортёров

По итогам 11 месяцев 2025 года Россия заняла 11-е место среди крупнейших импортёров автомобилей из Южной Кореи. Лидерами в этом списке являются США (27 миллиардов долларов), Канада (5 миллиардов долларов), Киргизия (2,9 миллиарда долларов), Австралия (2,6 миллиарда долларов) и Великобритания (2,3 миллиарда долларов).