Инвестиция или платёж? Судьба криптовалют в России решена

Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Экономика

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что цифровые валюты не смогут функционировать как платежное средство на территории России.

Биткоин
Фото: unsplash.com by Erling Løken Andersen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Биткоин

Инвестиционный инструмент

Он подчеркнул, что их следует рассматривать исключительно как инструмент для инвестиций. По его словам, любая оплата товаров и услуг должна осуществляться только в рублях, сообщает ТАСС.

Ограничения на использование криптовалют

Ранее, в октябре, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина также отметила невозможность использования криптовалют для внутренних расчетов в России.

Однако она уточнила, что существует экспериментальный правовой режим, который допускает применение цифровых валют во внешнеторговых операциях. Таким образом, криптовалюты могут быть использованы для международных расчетов, но не для внутренних транзакций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
