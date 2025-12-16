Инвестиция или платёж? Судьба криптовалют в России решена

Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что цифровые валюты не смогут функционировать как платежное средство на территории России.

Инвестиционный инструмент

Он подчеркнул, что их следует рассматривать исключительно как инструмент для инвестиций. По его словам, любая оплата товаров и услуг должна осуществляться только в рублях, сообщает ТАСС.

Ограничения на использование криптовалют

Ранее, в октябре, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина также отметила невозможность использования криптовалют для внутренних расчетов в России.

Однако она уточнила, что существует экспериментальный правовой режим, который допускает применение цифровых валют во внешнеторговых операциях. Таким образом, криптовалюты могут быть использованы для международных расчетов, но не для внутренних транзакций.