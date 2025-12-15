Золотая жила Подмосковья: отрасли, где можно заработать целое состояние

Зарплаты в промсекторах Подмосковья превысили средние на 30–50% — Зиновьева

Заработная плата в наиболее развитых промышленных секторах Московской области значительно опережает общерегиональные показатели, превышая их на 30-50%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Инженер чертит схему

Об этом заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в беседе с информационным агентством ТАСС.

Детализация по отраслям

По словам Зиновьевой, средняя оплата труда в регионе в предыдущем году составляла приблизительно 100 тысяч рублей, а в текущем году ожидается увеличение до 111 тысяч рублей.

В отдельных областях, таких как радиоэлектроника, средний доход уже достигает около 170 тысяч рублей. В фармацевтической и медицинской отраслях этот показатель находится в диапазоне 130-140 тысяч рублей.

Оплата труда высококвалифицированных специалистов

Зиновьева также отметила, что на многих предприятиях трудятся высококвалифицированные кадры, чья заработная плата может составлять 300-400 тысяч рублей.