Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импорт авто из Южной Кореи в Россию вырос более чем вдвое перед ростом утильсбора
В декабре теплицы нуждаются в защите от снеговой нагрузки и установке подпорок
Физики научились обращать время вспять для электромагнитных волн
Мошенники активизировали фишинг под видом благотворительности — эксперт Силаев
Шум стал главной причиной споров между соседями
Рыбий жир признали необязательной добавкой для детей — педиатр Хатшуков
Алкоголь включили в праздничное меню 76 процентов россиян — SimpleWine и OMI
Максим Глушенков стал лучшим игроком Зенита в ноябре и декабре — ФК Зенит
Ксения Собчак спросила сына, готов ли он жить беднее

Золотая жила Подмосковья: отрасли, где можно заработать целое состояние

Зарплаты в промсекторах Подмосковья превысили средние на 30–50% — Зиновьева
Экономика

Заработная плата в наиболее развитых промышленных секторах Московской области значительно опережает общерегиональные показатели, превышая их на 30-50%.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Об этом заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в беседе с информационным агентством ТАСС.

Детализация по отраслям

По словам Зиновьевой, средняя оплата труда в регионе в предыдущем году составляла приблизительно 100 тысяч рублей, а в текущем году ожидается увеличение до 111 тысяч рублей.

В отдельных областях, таких как радиоэлектроника, средний доход уже достигает около 170 тысяч рублей. В фармацевтической и медицинской отраслях этот показатель находится в диапазоне 130-140 тысяч рублей.

Оплата труда высококвалифицированных специалистов

Зиновьева также отметила, что на многих предприятиях трудятся высококвалифицированные кадры, чья заработная плата может составлять 300-400 тысяч рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Госдолг России вырос почти до 33 трлн рублей. Много это или мало
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Последние материалы
Физики научились обращать время вспять для электромагнитных волн
Сухой воздух зимой усиливает заложенность носа у детей — врач Анна Кутузова
Быстровозводимые домики сокращают сроки строительства до 4 дней
Зарплаты в промсекторах Подмосковья превысили средние на 30–50% — Зиновьева
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Мошенники активизировали фишинг под видом благотворительности — эксперт Силаев
Колготки обеспечивают вентиляцию лука при хранении
Шум стал главной причиной споров между соседями
Красный лук и капуста усиливают вкус салата из сердечек
Рыбий жир признали необязательной добавкой для детей — педиатр Хатшуков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.