Заработная плата в наиболее развитых промышленных секторах Московской области значительно опережает общерегиональные показатели, превышая их на 30-50%.
Об этом заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в беседе с информационным агентством ТАСС.
По словам Зиновьевой, средняя оплата труда в регионе в предыдущем году составляла приблизительно 100 тысяч рублей, а в текущем году ожидается увеличение до 111 тысяч рублей.
В отдельных областях, таких как радиоэлектроника, средний доход уже достигает около 170 тысяч рублей. В фармацевтической и медицинской отраслях этот показатель находится в диапазоне 130-140 тысяч рублей.
Зиновьева также отметила, что на многих предприятиях трудятся высококвалифицированные кадры, чья заработная плата может составлять 300-400 тысяч рублей.
Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.