Поставлена точка в нефтяном споре: новое решение меняет правила

Запрет поставок нефтепродуктов по ценовому потолку действует до 30 июня
Экономика

Российский лидер Владимир Путин принял решение о продлении действующих ограничений на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, если применяется механизм ценового потолка.

Нефтяные качалки на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяные качалки на закате

Соответствующий указ, опубликованный на официальном ресурсе правовой информации, будет действовать до 30 июня 2026 года. Новый указ, датированный 15 декабря 2025 года, вступает в силу немедленно, с момента его подписания.

История указа

Стоит напомнить, что первоначальный указ о применении особых экономических мер в энергетической отрасли в ответ на введение некоторыми странами потолка цен на российские энергоресурсы был издан главой государства в декабре 2022 года.

 Условия ограничений

В соответствии с данным указом, поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и частным лицам запрещены в случае, если в договорах купли-продажи прямо или косвенно прописан механизм фиксированной предельной цены. Данное ограничение действует на всех этапах поставок, вплоть до конечного потребителя, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
