Поставлена точка в нефтяном споре: новое решение меняет правила

Российский лидер Владимир Путин принял решение о продлении действующих ограничений на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, если применяется механизм ценового потолка.
Соответствующий указ, опубликованный на официальном ресурсе правовой информации, будет действовать до 30 июня 2026 года. Новый указ, датированный 15 декабря 2025 года, вступает в силу немедленно, с момента его подписания.
Стоит напомнить, что первоначальный указ о применении особых экономических мер в энергетической отрасли в ответ на введение некоторыми странами потолка цен на российские энергоресурсы был издан главой государства в декабре 2022 года.
В соответствии с данным указом, поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и частным лицам запрещены в случае, если в договорах купли-продажи прямо или косвенно прописан механизм фиксированной предельной цены. Данное ограничение действует на всех этапах поставок, вплоть до конечного потребителя, сообщает РБК.
