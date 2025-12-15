Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бренды эти ушли с рынка России, но за что они продолжают бороться? Это не про возвращение

Регистрация товарных знаков не связана с возвратом на рынок — юрист Русяев
Экономика

Компании, покинувшие российский рынок, продолжают процедуру регистрации товарных знаков в РФ.

мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мужчина

Это делается с целью сохранения юридического контроля над их брендами. Юрист Илья Русяев подчеркивает, что такие действия не нужно интерпретировать как признак скорого возобновления коммерческой деятельности. Регистрация торговой марки, по его мнению, является важным шагом для защиты прав на интеллектуальную собственность.

Защита интеллектуальной собственности, а не возвращение на рынок

С точки зрения закона, регистрация торговой марки не является синонимом возвращения бренда на российский рынок. Товарный знак — это, в первую очередь, объект интеллектуальной собственности, а не отражение текущей экономической активности компании.

Юридическое оформление товарного знака — это прагматичный шаг, направленный на обеспечение контроля над брендом. Выводы о возвращении на рынок стоит делать только при наличии конкретных коммерческих действий, а не только на основании данных из реестра Роспатента, уточняет Русяев.

Пресечение неправомерного использования бренда

Юрист отмечает, что активная регистрация позволяет владельцу прав препятствовать попыткам конкурентов или других лиц зарегистрировать схожие обозначения. Он также поясняет, что исключительное право помогает предотвратить несанкционированное использование бренда в рекламных материалах, в интернете и на маркетплейсах, даже если компания в данный момент не осуществляет собственные продажи в России, сообщает NEWS.ru.

Защита от недобросовестной конкуренции

Оформление товарного знака гарантирует исключительное право на бренд и дает возможность запрещать его использование посторонними лицами. В российской юрисдикции защита товарного знака действует в течение 10 лет с возможностью неограниченного продления. Во время отсутствия известного бренда наблюдается повышенный интерес к схожим обозначениям.

На практике это часто проявляется в попытках регистрации похожих названий, логотипов или комбинированных знаков с целью завладеть нишей или создать препятствия для правообладателя в будущем. Действующая регистрация позволяет блокировать такие заявки на стадии экспертизы и избегать длительных судебных разбирательств, подытожил Русяев.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
