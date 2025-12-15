Тишина в офисе лишь мечта: как шум мешает работе и что с этим делать

Чувствительным к шуму людям нужно менять условия работы — психофизиолог Пушкарева

Работа в общем офисном пространстве, где постоянно присутствует шум, может серьёзно снижать концентрацию. Психофизиолог Татьяна Пушкарева подчеркивает, что универсальных психологических приёмов для полной изоляции от шума не существует.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офисные работники

В интервью NewsInfo она поделилась эффективными решениями для этой проблемы.

Физическая защита от шума — необходимость

Наш мозг естественным образом настроен на восприятие окружающих сигналов, поэтому полностью игнорировать шум без физической защиты практически невозможно, утверждает психофизиолог. Индивидуальная восприимчивость к шуму во многом зависит от типа нервной системы.

Беруши и наушники — временное решение

"У нас есть органы чувств, которые воспринимают внешние раздражители. Если шум, нужно что-то, что перекроет канал слуховой. Например, беруши или наушники", — советует эксперт.

Влияние типа нервной системы и выбор условий труда

Для людей с повышенной чувствительностью нервной системы оптимальным решением может стать смена рабочих условий.

"Тебя раздражают звуки падающей ручки, когда ты сосредоточен на бухгалтерском отчете, или хлопающие двери, или звуки ремонтных работ на улице. Это значит, что не очень для тебя эта работа. Либо надо пойти и подлечить психику. Это серьёзно", — добавила специалист.