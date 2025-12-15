Тишина в офисе лишь мечта: как шум мешает работе и что с этим делать

Работа в общем офисном пространстве, где постоянно присутствует шум, может серьёзно снижать концентрацию. Психофизиолог Татьяна Пушкарева подчеркивает, что универсальных психологических приёмов для полной изоляции от шума не существует.
В интервью NewsInfo она поделилась эффективными решениями для этой проблемы.
Наш мозг естественным образом настроен на восприятие окружающих сигналов, поэтому полностью игнорировать шум без физической защиты практически невозможно, утверждает психофизиолог. Индивидуальная восприимчивость к шуму во многом зависит от типа нервной системы.
"У нас есть органы чувств, которые воспринимают внешние раздражители. Если шум, нужно что-то, что перекроет канал слуховой. Например, беруши или наушники", — советует эксперт.
Для людей с повышенной чувствительностью нервной системы оптимальным решением может стать смена рабочих условий.
"Тебя раздражают звуки падающей ручки, когда ты сосредоточен на бухгалтерском отчете, или хлопающие двери, или звуки ремонтных работ на улице. Это значит, что не очень для тебя эта работа. Либо надо пойти и подлечить психику. Это серьёзно", — добавила специалист.
