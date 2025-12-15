Инфляция падает, а тревога растёт: экономический парадокс уходящего 2025 года

Начиная с весны 2025 года, опросы демонстрируют рост числа граждан России, предвидящих ухудшение экономического климата.
Каждый шестой опрошенный уверен, что экономическая ситуация в стране ухудшится в ближайшие шесть-двенадцать месяцев. Одновременно уменьшается процент тех, кто надеется на улучшение, и составляет около 27%.
Согласно информации, предоставленной органами власти, уровень инфляции в России в ноябре достиг наименьшего значения за последние 12 месяцев.
Годовой прирост цен замедлился до 6,64%, а текущие показатели инфляции оказались значительно ниже целевых показателей Центрального банка. Отмечено снижение стоимости бензина, сахара, некоторых продуктов питания и непродовольственных товаров, пишет argumenti.ru.
Несмотря на это, прогнозы населения становятся всё более мрачными. Аналитики объясняют это высокой ценой, которую приходится платить за замедление инфляции, а именно снижением потребительской активности и увеличением бремени задолженности. Фактические потребительские расходы граждан остаются ниже прошлогодних показателей.
Дополнительным поводом для беспокойства является резкое увеличение задолженности по ипотечным кредитам на рынке вторичного жилья. За первые десять месяцев 2025 года эта задолженность удвоилась, превысив 170 миллиардов рублей.
