Декабрь превращает драгметаллы в магнит для денег: серебро и золото получают импульс на фоне слабого доллара

Декабрьский рост золота и серебра связали со слабым долларом — "Альфа-Форекс"
Экономика

Начальник отдела исследований "Альфа-Форекс" Спартак Соболев отметил, что декабрьский рост стоимости драгоценных металлов обусловлен низким курсом доллара.

Мешочек с монетами
Фото: www.freepik.com by jannoon028 is licensed under Free More info
Мешочек с монетами

Специалист пояснил, что устойчивая позиция доллара определяет динамику цен на золото и серебро.

Прогнозы по золоту

Согласно прогнозам Соболева, к концу текущего года золото будет колебаться в ценовом диапазоне от 4100 до 4400 долларов за тройскую унцию. Эксперт также подчеркнул, что ослабление доллара связано с понижением процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Ценовые рекорды серебра

Для серебра специалист предвидит обновление ценовых рекордов, с ростом от 56 до 70 долларов за унцию. Таким образом, драгоценные металлы продолжат укреплять свои позиции до конца декабря, согласно RT.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
