Триллион в год в бюджет: обеление экономики обещает деньги, но усложнит жизнь бизнесу

По словам эксперта по социально-экономической политике Якова Якубовича, в правительстве разработан масштабный план, охватывающий несколько ключевых сфер.
Вот где наиболее остро стоит проблема теневого сектора:
Основные цели экономической стратегии правительства на сегодня — снижение высокого уровня теневой экономики, достигающего, по оценкам Минфина, 10-12% ВВП.
Глава "Красцветмета" Михаил Дягилев считает, что в 2022–2023 годах из России было вывезено 20-25 тонн золота. Планируется установить лимит на вывоз золота для физических лиц — не более 100 грамм. Продление запрета на вывоз лома драгметаллов до 31 мая 2026 года направлено на сохранение сырья для отечественной промышленности, сообщает ИА RuNews24.ru.
Риски для нелегального бизнеса возрастут, будет перекрыт канал для вывода средств за рубеж. Это улучшит прозрачность экономики.
Однако легальный бизнес и граждане могут столкнуться с усложнением процедур, потребуются документы, подтверждающие законность происхождения вывозимых ценностей. Повысится нагрузка на финансовые институты.
Ужесточение контроля может привести к поиску обходных путей в слабо регулируемых сферах, например, криптовалютных операциях.
План по "обелению" экономики окажет давление на схемы параллельного импорта, усиление контроля за оборотом товаров и расчетов приведет к повышению внимания к цепочкам поставок.
Репутационные и операционные риски для компаний-импортеров вырастут, общие риски параллельного импорта усугубятся в условиях контроля за "обелением" сделок.
Предприятиям необходимо привести документацию в порядок, провести аудит бизнес-процессов и проконсультироваться с экспертами.
Гражданам следует подготовить документы, подтверждающие законность приобретения вывозимых ценностей.
Ограничения — часть долгосрочной стратегии по сокращению теневого сектора и усилению контроля над финансовыми потоками. Успех стратегии зависит от баланса между борьбой с нелегальной деятельностью и отсутствием барьеров для законного бизнеса.
