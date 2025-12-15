Триллион в год в бюджет: обеление экономики обещает деньги, но усложнит жизнь бизнесу

Правительство готовит ударный план для борьбы с теневой экономикой

По словам эксперта по социально-экономической политике Якова Якубовича, в правительстве разработан масштабный план, охватывающий несколько ключевых сфер.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Вот где наиболее остро стоит проблема теневого сектора:

внутриторговые операции в ЕАЭС и на внутреннем рынке,

сфера трудовых отношений (включая замену трудовых договоров контрактами с самозанятыми),

налично-денежное обращение и операции с цифровыми валютами,

незаконное кредитование,

рынок табачной и никотиносодержащей продукции.

Основные цели экономической стратегии правительства на сегодня — снижение высокого уровня теневой экономики, достигающего, по оценкам Минфина, 10-12% ВВП.

Конкретные задачи

Сокращение теневого сектора на 1,5% к 2030 году.

Обеспечение дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, достигающих 1 трлн рублей в год, начиная с 2027 года.

Запрет на экспорт золота призван пресечь незаконный вывод капитала и отмывание денег, особенно после введения валютных ограничений.

Глава "Красцветмета" Михаил Дягилев считает, что в 2022–2023 годах из России было вывезено 20-25 тонн золота. Планируется установить лимит на вывоз золота для физических лиц — не более 100 грамм. Продление запрета на вывоз лома драгметаллов до 31 мая 2026 года направлено на сохранение сырья для отечественной промышленности, сообщает ИА RuNews24.ru.

Последствия ограничений

Риски для нелегального бизнеса возрастут, будет перекрыт канал для вывода средств за рубеж. Это улучшит прозрачность экономики.

Однако легальный бизнес и граждане могут столкнуться с усложнением процедур, потребуются документы, подтверждающие законность происхождения вывозимых ценностей. Повысится нагрузка на финансовые институты.

Ужесточение контроля может привести к поиску обходных путей в слабо регулируемых сферах, например, криптовалютных операциях.

План по "обелению" экономики окажет давление на схемы параллельного импорта, усиление контроля за оборотом товаров и расчетов приведет к повышению внимания к цепочкам поставок.

Репутационные и операционные риски для компаний-импортеров вырастут, общие риски параллельного импорта усугубятся в условиях контроля за "обелением" сделок.

Предприятиям необходимо привести документацию в порядок, провести аудит бизнес-процессов и проконсультироваться с экспертами.

Гражданам следует подготовить документы, подтверждающие законность приобретения вывозимых ценностей.

Ограничения — часть долгосрочной стратегии по сокращению теневого сектора и усилению контроля над финансовыми потоками. Успех стратегии зависит от баланса между борьбой с нелегальной деятельностью и отсутствием барьеров для законного бизнеса.