Новогодний трамплин для кошелька: привычка, которая включает накопления без ограничений

Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина

Отсутствие учета расходов и импульсивные траты чаще всего мешают людям формировать сбережения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свинья-копилка и монеты на столе

Одна из самых распространенных ошибок — отказ записывать доходы и расходы. Многие люди воспринимают этот процесс как ограничение, хотя на деле он нужен не для контроля, а для понимания собственных финансовых привычек и возможностей для их улучшения.

"Незаписывание доходов и расходов — это главная ошибка, которая мешает начать копить. Люди боятся, что, если начнут вести учет, им придется во всем себя ограничивать. Но учет — это не наказание, а способ наблюдать за собой и своими расходами. Это исследование, а не ограничение, и бояться здесь нечего", — отметила Никитина.

Эксперт посоветовала начинать вести записи именно в декабре, чтобы войти в новый год с пониманием собственных финансовых привычек. По ее словам, даже простое наблюдение за расходами уже помогает изменить отношение к деньгам и сделать первый шаг к финансовой стабильности.

"Сейчас декабрь — хороший момент, чтобы начать записывать расходы. Январь — это всегда время новых целей, и даже если финансовый план получится неидеальным, он все равно станет толчком для изменений. Главное — начать, потому что движение вперед состоит из маленьких шагов, и даже ошибки в этом процессе — часть роста", — пояснила она.

Кроме того, Никитина подчеркнула, что вред бюджету наносят импульсивные покупки. Они часто совершаются под влиянием эмоций и не имеют реальной необходимости. Специалист рекомендовала не бороться с такими тратами силой воли, а сначала понять их природу — что именно вызывает желание потратить деньги.

Она добавила, что финансовая осознанность формируется не через строгие ограничения, а через внимание к своим действиям. Когда человек перестает ругать себя за ошибки и начинает анализировать, он постепенно выстраивает здоровое отношение к деньгам.