Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземные туннели в Южной Америке могли вырыть древние ленивцы — Earth
Мама и свекровь Натали вместе с ней потеряли своих мужей
Оскорбления и обобщения разрушают отношения — психолог Метелина
Озеро Тахо сохраняет видимость дна на глубине 20 метров — учёные
Прием пищи за 3 часа до Нового года спасет от переедания — диетолог Кованова
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина

Новогодний трамплин для кошелька: привычка, которая включает накопления без ограничений

Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Экономика

Отсутствие учета расходов и импульсивные траты чаще всего мешают людям формировать сбережения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Одна из самых распространенных ошибок — отказ записывать доходы и расходы. Многие люди воспринимают этот процесс как ограничение, хотя на деле он нужен не для контроля, а для понимания собственных финансовых привычек и возможностей для их улучшения.

"Незаписывание доходов и расходов — это главная ошибка, которая мешает начать копить. Люди боятся, что, если начнут вести учет, им придется во всем себя ограничивать. Но учет — это не наказание, а способ наблюдать за собой и своими расходами. Это исследование, а не ограничение, и бояться здесь нечего", — отметила Никитина.

Эксперт посоветовала начинать вести записи именно в декабре, чтобы войти в новый год с пониманием собственных финансовых привычек. По ее словам, даже простое наблюдение за расходами уже помогает изменить отношение к деньгам и сделать первый шаг к финансовой стабильности.

"Сейчас декабрь — хороший момент, чтобы начать записывать расходы. Январь — это всегда время новых целей, и даже если финансовый план получится неидеальным, он все равно станет толчком для изменений. Главное — начать, потому что движение вперед состоит из маленьких шагов, и даже ошибки в этом процессе — часть роста", — пояснила она.

Кроме того, Никитина подчеркнула, что вред бюджету наносят импульсивные покупки. Они часто совершаются под влиянием эмоций и не имеют реальной необходимости. Специалист рекомендовала не бороться с такими тратами силой воли, а сначала понять их природу — что именно вызывает желание потратить деньги.

Она добавила, что финансовая осознанность формируется не через строгие ограничения, а через внимание к своим действиям. Когда человек перестает ругать себя за ошибки и начинает анализировать, он постепенно выстраивает здоровое отношение к деньгам.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Наука и техника
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Домашние животные
Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Популярное
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето

Быстрорастущая лиана способна всего за три недели закрыть забор плотной фиолетовой изгородью. Почему долихос выбирают дачники и как добиться лучшего результата.

Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Колумб загрузил около 1000 тонн бискотти для экспедиций — историк Лоуренс В. Мотт Игорь Буккер Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Корица ускоряет метаболизм за счёт термогенного эффекта — Dumazahrada
Бархатцы используют для защиты посадок от вредителей — Сiceksel
Фитнес-мифы для снижения веса опровергли — тренер Гуфранова
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина
Бытовая техника может создает помехи работе Wi-Fi роутера
Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.