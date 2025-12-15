Первый день решает больше, чем кажется: что помогает новичку влиться в компанию без стресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Успешная адаптация нового сотрудника в компании во многом зависит от грамотной организации первого рабочего дня и от того, насколько естественно и уверенно ведёт себя новичок.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Об этом рассказала в интервью NewsInfo эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Онбординг: первый день — ключевой

По словам эксперта, в большинстве современных организаций процесс адаптации новых сотрудников тщательно спланирован. Это связано с тем, что поиск, наем и удержание квалифицированных кадров — задача, требующая значительных ресурсов, поэтому компании стремятся минимизировать риски, связанные с адаптацией.

Как правило, в компаниях существует система онбординга. Первый день обычно расписан достаточно подробно: знакомство с руководителем или наставником, получение необходимых инструкций, включая технику безопасности, оформление документов в отделе кадров.

Основные принципы поведения в первые дни

В последующие дни сотрудник получает больше самостоятельности, однако базовые принципы поведения остаются неизменными. Важно проявлять открытость, не бояться задавать вопросы (особенно касающиеся рабочих задач), а также учитывать особенности корпоративной культуры и коллектива.

Избегать сравнений и негатива

Согласно Букиной, распространенная ошибка новичков — постоянное сравнение нового места работы с предыдущим, с убеждением, что только их прошлый опыт является верным. Важно смотреть на вещи позитивно и не заострять внимание на мелочах. Такой подход поможет быстрее интегрироваться в рабочие процессы и выстроить эффективную коммуникацию.

Открытость и любознательность

Следует проявлять открытость, задавать вопросы, чтобы разобраться в текущих процессах и условиях работы. Не стоит спешить с выводами и критикой, сначала необходимо получить полное представление о ситуации.

Налаживание отношений на паузе

Для установления крепких и доверительных отношений с коллегами требуется время. Не стоит ожидать, что за один день удастся построить прочные связи. Важно дать время на то, чтобы узнать коллег, оценить их опыт и понять, чему можно у них научиться. Навязывание себя или, наоборот, отстранённое поведение могут негативно сказаться на формировании отношений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Колумб загрузил около 1000 тонн бискотти для экспедиций — историк Лоуренс В. Мотт Игорь Буккер Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
