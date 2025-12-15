Бюджет давит, экономика требует кислорода: ключевая ставка может стать главным словом декабря

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки на полпроцента, до 16%.
Бархота связывает перспективу снижения инфляции (около 6,5% на сегодня) с возможным смягчением монетарной политики.
Варианты развития событий следующие:
Он подчеркнул важность учета запаздывающего эффекта монетарной политики (решения, принятые в сентябре, только сейчас оказывают влияние) и текущей политической обстановки. Эксперт напомнил, что заседание ЦБ по ставке состоится 19 декабря, в день прямой линии с президентом Владимиром Путиным, где могут быть озвучены вопросы о снижении стоимости кредитования, как сообщает сайт Москва 24.
Бархота также отметил рост вероятности системного кризиса из-за дефицита бюджета и замедления роста зарплат. Для предотвращения негативного развития ситуации необходимо возобновление устойчивого экономического подъема.
Поддержка промышленности и бизнеса возможна только через создание благоприятной финансовой среды: снижение процентных ставок, инвестиции и налоговые льготы. Он уверен, снижение налогов стимулирует рост производства и занятости. Для обеспечения доступности кредитов для промышленности, необходимо снижать процентные ставки по кредитам.
