Бюджет давит, экономика требует кислорода: ключевая ставка может стать главным словом декабря

Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%

По мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки на полпроцента, до 16%.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловые люди работают

Бархота связывает перспективу снижения инфляции (около 6,5% на сегодня) с возможным смягчением монетарной политики.

Варианты развития событий следующие:

сохранение текущего уровня ставки, то есть 16,5%,

незначительное снижение на 0,5%,

менее вероятное, но более существенное снижение (например, на 1,5%).

Ключевые определяющие факторы

Он подчеркнул важность учета запаздывающего эффекта монетарной политики (решения, принятые в сентябре, только сейчас оказывают влияние) и текущей политической обстановки. Эксперт напомнил, что заседание ЦБ по ставке состоится 19 декабря, в день прямой линии с президентом Владимиром Путиным, где могут быть озвучены вопросы о снижении стоимости кредитования, как сообщает сайт Москва 24.

Проблемы и решения

Бархота также отметил рост вероятности системного кризиса из-за дефицита бюджета и замедления роста зарплат. Для предотвращения негативного развития ситуации необходимо возобновление устойчивого экономического подъема.

Поддержка промышленности и бизнеса возможна только через создание благоприятной финансовой среды: снижение процентных ставок, инвестиции и налоговые льготы. Он уверен, снижение налогов стимулирует рост производства и занятости. Для обеспечения доступности кредитов для промышленности, необходимо снижать процентные ставки по кредитам.