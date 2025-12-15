Не листать автоматически: вечная вакансия иногда открывает вход туда, куда обычно не берут

Не стоит бояться "долгоиграющих" вакансий — хедхантер Никольская

Владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская считает, что длительное присутствие вакансии на рынке труда не всегда является поводом для беспокойства.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка работает дома

Соискателям, опыт которых соответствует требованиям, не стоит сразу же отказываться от подобного предложения. В комментарии MoneyTimes хедхантер отметила различные факторы, объясняющие долгое пребывание вакансии в статусе "открыта".

Причины длительного поиска

Никольская подчеркнула, что продолжительное размещение вакансии может быть обусловлено разными причинами, не обязательно связанными с внутренними проблемами компании или невыгодными условиями работы. Для работодателей это достаточно распространённая ситуация.

Часто это связано с высокими требованиями к кандидатам или поиском редких специалистов. Также компания может колебаться, оценивая, насколько текущий сотрудник уступает кандидатам на рынке.

Как реагировать соискателю

Важно понимать, что долгое нахождение вакансии в поиске не должно автоматически вызывать подозрения у соискателей. Никольская советует откликаться на такие объявления, если опыт кандидата соответствует требованиям, а не рассылать резюме на все подряд.

Подготовка к собеседованию

Эксперт рекомендует осознанно подходить к поиску работы и предварительно изучать потенциального работодателя.

"Начинать с поиска в интернете, попробовать найти бывших людей, которые там работали. Условно разведку сделать на предмет насколько "подводные камни" будут для работника критичны, чтобы не с закрытыми глазами идти, чтобы помимо того, что вам продает работодатель было еще какое-то мнение от сторонних людей, пообщаться с хедхантерами. Исследование надо обязательно сделать. Если не всё равно, где работать", — заключила Никольская.