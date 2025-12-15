Не листать автоматически: вечная вакансия иногда открывает вход туда, куда обычно не берут

Владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская считает, что длительное присутствие вакансии на рынке труда не всегда является поводом для беспокойства.
Соискателям, опыт которых соответствует требованиям, не стоит сразу же отказываться от подобного предложения. В комментарии MoneyTimes хедхантер отметила различные факторы, объясняющие долгое пребывание вакансии в статусе "открыта".
Никольская подчеркнула, что продолжительное размещение вакансии может быть обусловлено разными причинами, не обязательно связанными с внутренними проблемами компании или невыгодными условиями работы. Для работодателей это достаточно распространённая ситуация.
Часто это связано с высокими требованиями к кандидатам или поиском редких специалистов. Также компания может колебаться, оценивая, насколько текущий сотрудник уступает кандидатам на рынке.
Важно понимать, что долгое нахождение вакансии в поиске не должно автоматически вызывать подозрения у соискателей. Никольская советует откликаться на такие объявления, если опыт кандидата соответствует требованиям, а не рассылать резюме на все подряд.
Эксперт рекомендует осознанно подходить к поиску работы и предварительно изучать потенциального работодателя.
"Начинать с поиска в интернете, попробовать найти бывших людей, которые там работали. Условно разведку сделать на предмет насколько "подводные камни" будут для работника критичны, чтобы не с закрытыми глазами идти, чтобы помимо того, что вам продает работодатель было еще какое-то мнение от сторонних людей, пообщаться с хедхантерами. Исследование надо обязательно сделать. Если не всё равно, где работать", — заключила Никольская.
Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.