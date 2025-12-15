Красивые цифры не спасут кошельки: какой уровень инфляции ждет россиян на самом деле

Инфляция в России в 2026 году может достичь 10% — экономист Беляев

Инфляция в России в следующем году может приблизиться к 10% из-за роста тарифов ЖКХ и увеличения НДС. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбера "Инфляция 2026: приближаясь к цели" сообщалось, что по итогам года инфляция снизится до 5,7%, что станет самым низким показателем за последние пять лет.

По словам экономиста, прогноз о снижении инфляции до 5,7% не имеет под собой реальных экономических оснований. Беляев пояснил, что такая цифра может быть результатом временного снижения цен в коротком периоде, а не отражением устойчивой тенденции.

"Может быть, они поймают какой-то недельный промежуток с уровнем инфляции 5,7%. Но выдавать его за итог года и тем более использовать как базу для прогноза на следующий период неправомерно. Реальная инфляция формируется под влиянием множества факторов, и одно статистическое значение не способно описать картину в целом. Поэтому такие оценки нельзя считать достоверными", — отметил Беляев.

Он подчеркнул, что с начала следующего года ожидается рост ключевых издержек для населения и бизнеса: тарифы на коммунальные услуги повысятся дважды — в январе и июле, в среднем на 15% каждый раз, а налог на добавленную стоимость вырастет на 2%. Эти факторы, по мнению аналитика, неизбежно приведут к ускорению инфляции.

"Утверждать, что повышение НДС не скажется на ценах, невозможно. Теория и практика показывают, что увеличение налога сразу отражается в розничных ценах. Даже при жесткой политике Центрального банка удержать инфляцию на уровне 4–5% не удастся. Скорее всего, по итогам следующего года показатель приблизится к 10%", — пояснил финансовый аналитик.

Беляев также предупредил, что чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на промышленности и экономической активности в целом. По его словам, подавление инфляции за счет замедления роста экономики — это "слишком высокая цена" для страны.