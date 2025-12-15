Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дёшево на входе, дорого на выходе: микроквартиры могут застрять при перепродаже

Экономика

Почётный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак выразил сомнения относительно привлекательности инвестиций в микроквартиры в текущих рыночных условиях.

В интервью MoneyTimes он подчеркнул, что подобные решения требуют тщательного анализа и профессиональной оценки, особенно в период нестабильности на рынке недвижимости.

По мнению эксперта, вкладывать средства в недвижимость без предварительного анализа становится всё более рискованно. Полторак не рекомендует рассматривать микроквартиры как надёжный объект инвестирования широкому кругу лиц из-за их специфичности и потенциальной неликвидности.

Арендный потенциал и риски

Возможная выгода от микроквартир может быть связана с их сдачей в аренду, однако и здесь существуют определенные ограничения. Основными арендаторами могут быть студенты или молодые люди, для которых важна доступность жилья, а не его комфорт. Тем не менее, такая категория жильцов может потребовать повышенного внимания и контроля.

Спекулятивные сделки 

Полторак также отметил, что попытки спекулятивной перепродажи микроквартир могут обернуться проблемами из-за изменения потребительских предпочтений. Квартиры площадью менее тридцати квадратных метров, по мнению эксперта, могут оказаться труднореализуемыми из-за ограниченного спроса.

При принятии решения об инвестициях необходимо учитывать не только площадь, но и местоположение, стоимость обслуживания и другие факторы. В заключение эксперт подчеркнул, что микроквартиры являются сложным сегментом для инвестирования, и он бы не рекомендовал их своим клиентам без глубокого анализа.

