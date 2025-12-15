Налоговый кошмар наяву: что на самом деле вызвало взрывной рост долгов

Жесткий контроль спровоцировал рост налоговых долгов — консультант Сивков

Рост налоговых долгов в России связан с жестким налоговым администрированием и ошибками в системе учета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info долги за ЖКХ

Ранее Росстат сообщил, что долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного размера — 3,26 триллиона рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам налогового консультанта, одной из ключевых причин роста задолженности стало чрезмерно жесткое администрирование налогов. Технологическая автоматизация и использование искусственного интеллекта в работе налоговой службы исключили возможность для налогоплательщиков самостоятельно корректировать расчеты или применять легальные инструменты оптимизации.

"Сейчас налоговая служба не дает возможности скрыть ни одной копейки. Система искусственного интеллекта и полная автоматизация позволяют доначислять налоги практически со всего. Фактически у налогоплательщика нет пространства для ошибки или возможности что-то скорректировать. Это и привело к такому росту задолженностей", — отметил Сивков.

По словам Сивкова, рост налоговой задолженности вызван совокупностью нескольких факторов. Помимо жесткого администрирования, значительную роль сыграло отсутствие у людей достаточных средств для уплаты налогов, а также технические недоработки в работе единого налогового счета.

"У людей физически нет таких денег, какие им выставляют к оплате. Из-за штрафов и пени сумма долга растет лавинообразно, и в итоге получается, что человек должен больше, чем вообще заработал за несколько лет. Когда приходится выбирать между уплатой налогов и элементарными расходами на жизнь или бизнес, налоги часто откладывают на последнее место. Кроме того, несовершенство системы единого налогового счета приводит к тому, что задолженность отображается даже у тех, кто фактически ничего не должен", — пояснил он.

Сивков подчеркнул, что избежать подобных проблем можно только при строгом финансовом планировании. По его словам, гражданам следует заранее рассчитывать налоговую нагрузку, вовремя проверять состояние своих счетов и добиваться исправления возможных ошибок в системе. Эксперт также напомнил, что с 2026 года вступят в силу масштабные изменения налогового законодательства, и бизнесу уже сейчас нужно учитывать их при планировании.