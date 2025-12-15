Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экспортный рывок на фоне дорогого кофе: Россия усилила продажи цикория и аналогов за рубеж

Экспорт российских заменителей кофе вырос на 49% — "Агроэкспорт"
Экономика

Согласно данным федерального центра "Агроэкспорт", за период с января по октябрь текущего года Россия поставила за рубеж около 1,3 тысячи тонн цикория и других обжаренных аналогов кофейных зёрен. Общая сумма экспортных операций превысила 5 миллионов долларов.

Чашка цикория
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка цикория

Динамика роста

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было экспортировано примерно 860 тонн продукции на сумму 3,1 миллиона долларов, наблюдается существенный рост. Объем экспорта в натуральном выражении увеличился на 49%, а в стоимостном — на 65%. Всего за 10 месяцев 2025 года Россия отправила на экспорт около 1,7 тыс. тонн альтернативных напитков, заработав почти 8 млн долларов.

Основные страны-импортёры

В числе основных покупателей российских заменителей кофе по объему поставок выделяются следующие страны: Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Узбекистан и Киргизия, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
