Безвиз включил эффект домино: Пекин, Шанхай и Гуанчжоу разделили поток, география расширяется

Экономика

После отмены визового режима интерес жителей России к путешествиям в Китай в период с сентября по декабрь увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Билет и паспорт
Фото: www.freepik.com by fabrikasimf is licensed under Free More info
Билет и паспорт

Согласно данным исследования туристического сервиса "Туту", половина этих поездок запланирована представителями поколения миллениалов, а популярность направления среди поколения Z возросла в два раза.

География спроса

Наиболее заметный рост спроса на китайские направления наблюдался из Сочи, Казани и Санкт-Петербурга. Наибольшей популярностью пользовались курортный город Санья, а также Гонконг и Шанхай.

Влияние безвизового режима на турпоток

По словам заместителя директора по развитию авиарынка сервиса "Туту" Артема Кузьмина, упрощение визового режима стало ключевым фактором роста турпотока в Китай. Особенно быстро на отмену виз отреагировала молодежь, что подтверждается двукратным увеличением интереса к направлению среди зумеров. При этом стоимость перелетов остается доступной. Эксперт прогнозирует дальнейший рост интереса к Китаю в 2026 году, а также расширение географии популярных направлений.

Популярные города и стоимость перелётов

В период с 15 сентября по 15 декабря наибольшее количество билетов в Китай было приобретено москвичами, на долю которых приходится каждое второе путешествие. По 10% авиабилетов приобрели жители Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга, 5% — хабаровчане. Спрос на перелеты в Китай из Сочи и Казани вырос в три раза по сравнению с 2024 годом.

Самым популярным направлением остается Пекин, на который приходится треть всех приобретенных билетов. Далее следуют Шанхай (20%), Гуанчжоу (13%), Харбин (9%), Гонконг и Санья (по 5%). За три месяца действия безвизового режима Санья приняла в три раза больше российских туристов, Гонконг и Шанхай — в два раза. Средняя стоимость билета эконом-класса в обе стороны составила 89 тысяч рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
