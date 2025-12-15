Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Доллар обрушивается: основные валюты укрепили свои позиции

Доллар продолжит терять позиции и в 2026 году — аналитики
Экономика

В первой половине 2025 года курс американской валюты резко снизился из-за начала агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Доллар продемонстрировал ослабление по отношению к основным мировым валютам. Во второй половине года ситуация временно стабилизировалась, но эта стабильность оказалась недолгой. Прогнозы на 2026 год предвещают новые колебания для доллара.

Прогнозы экспертов

Аналитики Deutsche Bank, Goldman Sachs и других ведущих финансовых институтов Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее снижение стоимости доллара в следующем году. Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит политику снижения процентных ставок, в то время как другие страны могут придерживаться стратегии сохранения или повышения ставок, сообщает Bloomberg. Это может привести к увеличению объемов импорта, росту прибыльности зарубежных операций корпораций и стимулированию экспортных операций.

Динамика валютных курсов

В текущем году доллар утратил свои позиции по отношению ко многим основным валютам. К примеру, в 2025 году евро укрепился по отношению к доллару на 14%, британский фунт вырос на 8%, даже японская иена показала прирост в 1,1%, несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулась Япония. Российский рубль также продемонстрировал значительный рост, укрепившись на 28%, комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, сообщает "Взгляд".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
