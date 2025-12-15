Доллар обрушивается: основные валюты укрепили свои позиции

В первой половине 2025 года курс американской валюты резко снизился из-за начала агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа.
Доллар продемонстрировал ослабление по отношению к основным мировым валютам. Во второй половине года ситуация временно стабилизировалась, но эта стабильность оказалась недолгой. Прогнозы на 2026 год предвещают новые колебания для доллара.
Аналитики Deutsche Bank, Goldman Sachs и других ведущих финансовых институтов Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее снижение стоимости доллара в следующем году. Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит политику снижения процентных ставок, в то время как другие страны могут придерживаться стратегии сохранения или повышения ставок, сообщает Bloomberg. Это может привести к увеличению объемов импорта, росту прибыльности зарубежных операций корпораций и стимулированию экспортных операций.
В текущем году доллар утратил свои позиции по отношению ко многим основным валютам. К примеру, в 2025 году евро укрепился по отношению к доллару на 14%, британский фунт вырос на 8%, даже японская иена показала прирост в 1,1%, несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулась Япония. Российский рубль также продемонстрировал значительный рост, укрепившись на 28%, комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, сообщает "Взгляд".
Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.