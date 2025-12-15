Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подарки ещё впереди, а деньги уже тают: рождественские траты в Германии разгоняются

Рождественские расходы в Германии ударят по бюджету семей — Rheinische Post
Экономика

Рождественские расходы в текущем году в немецких семьях значительно вырастут. Планирование, покупка подарков, подготовка праздничного стола — всё это потребует финансовых вложений.

Рождество
Фото: unsplash.com by Anita Austvika is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рождество

Траты на праздничную ель

В Германии, по данным лесного надзора, ежегодно устанавливают в домах 23-25 миллионов елок. Стоимость зависит от региона и породы. Ель Нордмана обойдётся в 23-30 евро за метр, голубая ель — 15-19 евро, красная ель — 12-16 евро.

Цена ёлочных шаров варьируется от 1 евро за простые пластиковые, до 20 евро за стеклянные изделия ручной работы. Доступна и аренда украшенных елок, это может обойтись в круглую сумму. Цены на искусственные елки варьируются от 50 до 500 евро.

Что бывает на праздничном столе

Опрос показывает, что любимое рождественское блюдо — картофельный салат с сосисками (32%). Гусь занимает второе место (23%), за ним следует утка (21%) и раклет (19%), который включает отварной картофель в мундире, обжаренное на гриле мясо, ветчину, маринованные огурцы и расплавленный сыр.

Цена картофельного салата на семью из четырех человек составит около 7,5-7,8 евро. Рождественский гусь обойдется в 18-22 евро за килограмм, сообщает Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
