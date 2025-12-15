Нацпроект в АПК запущен, цифры спорят: продбезопасность обещает рывок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С текущего года в России дан старт новому национальному проекту под названием "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Данная инициатива является составной частью масштабной правительственной стратегии, направленной на достижение национальных целей развития в период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

Фото: freepik.com
Планируется, что через пять лет уровень технологической независимости страны в сфере продовольственной безопасности достигнет отметки в 66,7%. По данным за 2023 год, этот показатель составлял 45,8%, а целевое значение на 2025 год установлено на уровне 47,6%.

Основные направления развития

Национальный проект охватывает несколько ключевых областей развития. Одним из приоритетов является поддержка отечественного производства, включая создание и модернизацию предприятий, специализирующихся на выпуске жизненно важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, а также ветеринарных лекарственных средств.

Важным направлением является научно-исследовательская работа, с акцентом на стимулирование научных разработок в области селекции и генетики, как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Большое внимание уделяется техническому переоснащению отрасли, обеспечению сельскохозяйственных производителей современной российской техникой и созданию агропромышленных технопарков, а также развитию кадрового потенциала. Ожидается, что к 2030 году общий объем производства продукции агропромышленного комплекса увеличится на 25%, экспорт — на 50%, а инвестиции в основной капитал сельскохозяйственных предприятий возрастут на 60%.

Финансовые ограничения и вызовы

Достижение поставленных целей сопряжено с определенными трудностями. Объем финансовой поддержки, выделяемой отрасли в рамках национального проекта, может оказаться недостаточным. По оценкам Минсельхоза, общая стоимость реализации проекта до 2030 года составляет не менее 1 трлн рублей.

Однако, по словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, объем финансирования составит около 260 млрд рублей, из которых 127,1 млрд рублей будут выделены из бюджетных средств, а остальная часть — из внебюджетных источников. В текущем году на реализацию национального проекта в бюджете заложено 9,4 млрд рублей, а также предусмотрено выделение 6,6 млрд рублей для льготного кредитования на приобретение российской техники, ветеринарных препаратов, вакцин, пищевых и кормовых добавок. Высокая ключевая ставка сдерживает инвестиционную активность аграриев, пишут "Ведомости".

Селекция и генетика: наиболее проблемные области

Наиболее сложными и затратными направлениями в рамках национального проекта являются вопросы селекции и генетики. Полное замещение некоторых видов импортных семян или пород животных к 2030 году представляется трудновыполнимой задачей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
