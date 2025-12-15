Оранжевый рынок; треть годовых мандаринов уходит в России перед Новым годом

По оценкам Россельхозбанка, к 2025 году граждане России суммарно употребят около 1 миллиона тонн мандаринов. Значительная часть этого объёма — приблизительно треть — придется на период подготовки к Новому году.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Особенности потребления и импорт

В среднем мандарины составляют примерно 10% от общего объема потребляемых фруктов в рационе россиян за год. Однако зимой, особенно в преддверии новогодних праздников, их популярность резко возрастает, и доля потребления увеличивается в разы. Практически весь годовой объём спроса, достигающий приблизительно 1 миллиона тонн, удовлетворяется за счет импортных поставок.

Ограничения отечественного производства

В Россельхозбанке также подчеркнули, что выращивание мандаринов в России практически не развито из-за неподходящих климатических условий, пишет РИА Новости.