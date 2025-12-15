Рекорд есть, но цена ошибки выросла: доходы предпринимателей растут, а риски догоняют

За первые три квартала 2025 года доходы россиян от предпринимательской деятельности достигли 6,7 трлн рублей, что является максимальным значением за пять лет.

По информации аналитиков ВШЭ, данный показатель на 28% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года.

Ключевые факторы роста

Эксперты выделяют несколько причин такой динамики. Андрей Глушкин из "Деловой России" отмечает увеличение числа людей, выбирающих самостоятельную занятость. Он подчеркивает, что сейчас начальные инвестиции в малый бизнес стали доступнее, а цифровые платформы позволяют монетизировать даже небольшой объем заказов.

Игорь Морозов, гендиректор "Рутмарк", уверен, что импортозамещение также сыграло важную роль. По его словам, российские производители активно развиваются в освободившихся нишах, особенно в сегментах одежды, аксессуаров и товаров для дома и отдыха. Екатерина Нежникова из РУДН добавляет, что значительный вклад в рост обеспечило быстрое увеличение числа самозанятых.

Перспективы и риски

Сохранение позитивной динамики зависит от ряда условий. Андрей Глушкин считает, что рост возможен при сохранении прозрачных и предсказуемых условий для бизнеса и самозанятости, а также при наличии спроса на гибкие формы занятости. Однако он предупреждает, что доходы предпринимателей чувствительны к колебаниям рынка — снижение спроса или увеличение затрат может замедлить рост, пишут Известия.

Факторами, способствующими дальнейшему росту, эксперт называет стабильный внутренний спрос, развитие логистики и повышение доверия к российским брендам.