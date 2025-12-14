Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кофе может уйти по-английски: дефицитная чашка

Fairtrade предупреждает о риске исчезновения кофе
Экономика

Эксперты Fairtrade Foundation высказывают опасения относительно будущего кофейной индустрии.

бариста кофе
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
бариста кофе

Макс Милвард, специалист в области устойчивого развития, подчёркивает, что перебои в поставках кофе создают "реальную угрозу его исчезновения". 

Кофейный шторм: взлёт цен и факторы риска

Мировые цены на арабику выросли более чем на 20% в текущем году, после скачка на 70% в 2024 году. Неблагоприятные погодные условия в Бразилии и засуха во Вьетнаме привели к сокращению урожаев и волатильности на рынке. Кофе входит в пятёрку продуктов, наиболее сильно влияющих на продовольственную инфляцию.

"Безумно и невозможно в управлении": взгляд производителя

Сильвия Эррера, мексиканский производитель кофе во втором поколении, отмечает колебания цен до 40 центов (около 30 руб.) за фунт (0,4 кг) в день. Плохая погода привела к потере 50% урожая. Климатические изменения создают проблемы с прогнозированием дождей, а высокие цены не гарантируют прибыли производителям.

"Реальный риск для кофе": предупреждение от Fairtrade

Милвард из Fairtrade отмечает нестабильность рынка кофе и трудности, с которыми сталкиваются производители. Фермеры вынуждены подниматься в горы в поисках подходящего климата, но это не может продолжаться бесконечно. Инвестиции в устойчивое производство необходимы для предотвращения кризиса.

Оптимизм сквозь трудности: надежда на лучшее

Джеймс Свитинг из Lincoln и York отмечает, что компания адаптируется к колебаниям цен, создавая запасы для клиентов. Он ожидает стабилизации цен и надеется на хороший урожай в Бразилии. Несмотря на трудности, он сохраняет оптимизм, считая кофе доступным удовольствием и веря в долгосрочную перспективу индустрии, пишет Sky News.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
