Каждый перевод под лупой: налоговый контроль выходит на новый уровень

Экономика

Инициатива Центробанка по обязательному связыванию ИНН каждого гражданина с его банковскими счетами может привести к полному уничтожению понятия банковской тайны.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License


Такое мнение выразил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Контроль ФНС и усиление налогового давления

Хаминский отмечает, что это нововведение откроет Федеральной налоговой службе прямой доступ к информации о всех безналичных операциях граждан. Хотя формально доступ к этим данным и ранее был возможен в определенных случаях, изменения в законодательстве делают правила более гибкими.

Цель нововведения — борьба с дропперами, однако существующие механизмы уже успешно справляются с задачами блокировки подозрительных операций, как утверждает юрист. По его мнению, истинной причиной является стремление усилить налоговый контроль. Разделение средств по разным счетам потеряет свою эффективность, сообщает Газета.Ru.

Кто окажется под ударом

Эксперт уверен, что ФНС сможет автоматически выявлять любые операции, вызывающие вопросы. Неспособность оперативно подтвердить законность происхождения средств или цель расхода может привести к проверкам и блокировкам.

В зоне риска окажутся фрилансеры, репетиторы, продавцы на онлайн-платформах, волонтёры и участники совместных покупок. Единственный выход — неукоснительное соблюдение финансовой дисциплины, документальное подтверждение каждой операции и законности источников дохода, чтобы избежать блокировок счетов и доначисления НДФЛ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
