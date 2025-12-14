Курс на отказ буксует: российский газ остался важной частью энергобаланса Словакии

Доля газа из РФ в импорте Словакии достигла 33% — министр экономики Сакова

За период с начала января по конец октября 2025 года доля российского газа в общем объёме импорта Словакии составила 33%. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Диверсификация источников энергоснабжения

Как сообщила министр в интервью телеканалу ТА-3, примерно две трети (67%) всего объёма газа, приобретённого Словакией за первые три квартала текущего года, поступили из альтернативных источников. Таким образом, республика продолжает курс на диверсификацию маршрутов и поставщиков энергоресурсов.

Иск против Еврокомиссии

Несмотря на усилия по снижению зависимости от российского газа, Братислава рассматривает возможность совместного с Венгрией обращения в суд. Причиной является инициатива Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа в Европейский союз, сообщает ТАСС.