Курс на отказ буксует: российский газ остался важной частью энергобаланса Словакии

За период с начала января по конец октября 2025 года доля российского газа в общем объёме импорта Словакии составила 33%. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Как сообщила министр в интервью телеканалу ТА-3, примерно две трети (67%) всего объёма газа, приобретённого Словакией за первые три квартала текущего года, поступили из альтернативных источников. Таким образом, республика продолжает курс на диверсификацию маршрутов и поставщиков энергоресурсов.
Несмотря на усилия по снижению зависимости от российского газа, Братислава рассматривает возможность совместного с Венгрией обращения в суд. Причиной является инициатива Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа в Европейский союз, сообщает ТАСС.
