Чрезмерное увлечение золотом: как $300 млрд могут превратиться в ловушку для России

Центробанк делает ставку на золото, но растут риски — экономист Лерон

Увеличение золотого запаса Российской Федерации до 300 миллиардов долларов демонстрирует стратегическую линию поведения и служит защитой от потенциального вреда, нанесенного санкционными мерами.

Эта тенденция отражает общемировую практику, где центробанки различных стран последовательно увеличивают долю золота в своих резервах. Экономист Алексей Лерон подчеркнул эту тенденцию.

Управление золотым запасом: баланс и риски

Опасения по поводу "золотой пирамиды" обусловлены колебаниями цен на золото, однако, золото — это материальный актив, в отличие от спекулятивных инструментов. Ключевое значение имеет грамотное управление резервами.

Использование золотого запаса для финансирования текущих расходов несет в себе риски, поскольку эти резервы служат защитой от внешних экономических потрясений. Увеличение стоимости золота представляет собой потенциальную прибыль. Масштабные продажи золота могут оказать негативное влияние на его цену.

Золото vs. валютные активы и необходимость диверсификации

В условиях блокировки валютных активов, золото выглядит более предпочтительным вариантом по сравнению с государственными облигациями. Значительные золотые запасы служат инструментом диверсификации, но важно поддерживать баланс с другими компонентами государственных резервов. Риск нестабильности всегда присутствует, однако, золото исторически выполняет роль "стабилизатора". Управление золотым портфелем требует осмотрительности.

Риски чрезмерного увлечения золотом и необходимость активного управления

Чрезмерное накопление золота в балансе Центрального Банка увеличивает зависимость от единственного рынка и, соответственно, риск финансовых потерь. Ресурсы оказываются замороженными в золоте, что усложняет взаимодействие с иностранными партнерами. Необходим переход от простого приобретения золота к активной стратегии управления, пишет "Прайм".