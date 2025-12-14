Увеличение золотого запаса Российской Федерации до 300 миллиардов долларов демонстрирует стратегическую линию поведения и служит защитой от потенциального вреда, нанесенного санкционными мерами.
Эта тенденция отражает общемировую практику, где центробанки различных стран последовательно увеличивают долю золота в своих резервах. Экономист Алексей Лерон подчеркнул эту тенденцию.
Опасения по поводу "золотой пирамиды" обусловлены колебаниями цен на золото, однако, золото — это материальный актив, в отличие от спекулятивных инструментов. Ключевое значение имеет грамотное управление резервами.
Использование золотого запаса для финансирования текущих расходов несет в себе риски, поскольку эти резервы служат защитой от внешних экономических потрясений. Увеличение стоимости золота представляет собой потенциальную прибыль. Масштабные продажи золота могут оказать негативное влияние на его цену.
В условиях блокировки валютных активов, золото выглядит более предпочтительным вариантом по сравнению с государственными облигациями. Значительные золотые запасы служат инструментом диверсификации, но важно поддерживать баланс с другими компонентами государственных резервов. Риск нестабильности всегда присутствует, однако, золото исторически выполняет роль "стабилизатора". Управление золотым портфелем требует осмотрительности.
Риски чрезмерного увлечения золотом и необходимость активного управления
Чрезмерное накопление золота в балансе Центрального Банка увеличивает зависимость от единственного рынка и, соответственно, риск финансовых потерь. Ресурсы оказываются замороженными в золоте, что усложняет взаимодействие с иностранными партнерами. Необходим переход от простого приобретения золота к активной стратегии управления, пишет "Прайм".
