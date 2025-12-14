Действуют как пираты: Куба раскритиковала действия США в отношении танкера Skipper

Куба резко осудила задержание танкера Skipper у берегов Венесуэлы

Куба резко раскритиковала задержание Соединенными Штатами нефтяного танкера "Skipper" вблизи берегов Венесуэлы.

Фото: commons.wikimedia.org by sandexx, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гавана, Куба - panoramio

Гавана квалифицировала это как "акт пиратства и морского терроризма", подчеркнув, что это является серьёзным нарушением международного права, имеющим негативные последствия для Кубы и её населения.

Обвинения в "экономическом удушении"

МИД Кубы заявил, что данный инцидент представляет собой часть усиливающегося давления со стороны США, направленного на то, чтобы лишить Венесуэлу возможности свободно распоряжаться своими природными ресурсами и осуществлять торговлю с другими государствами, включая поставки нефти на Кубу.

Усиление давления на Кубу

В заявлении кубинского министерства также подчеркивается, что действия США оказывают разрушительное воздействие на Кубу, усиливая политику максимального давления и "экономического удушения", которую проводит Вашингтон в отношении островного государства, пишет The Guardian.