Действуют как пираты: Куба раскритиковала действия США в отношении танкера Skipper

Куба резко раскритиковала задержание Соединенными Штатами нефтяного танкера "Skipper" вблизи берегов Венесуэлы.
Гавана квалифицировала это как "акт пиратства и морского терроризма", подчеркнув, что это является серьёзным нарушением международного права, имеющим негативные последствия для Кубы и её населения.
МИД Кубы заявил, что данный инцидент представляет собой часть усиливающегося давления со стороны США, направленного на то, чтобы лишить Венесуэлу возможности свободно распоряжаться своими природными ресурсами и осуществлять торговлю с другими государствами, включая поставки нефти на Кубу.
В заявлении кубинского министерства также подчеркивается, что действия США оказывают разрушительное воздействие на Кубу, усиливая политику максимального давления и "экономического удушения", которую проводит Вашингтон в отношении островного государства, пишет The Guardian.
