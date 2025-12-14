Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Азовское море удивляет: осетровые на подъёме

За 10 лет запасы осетровых в Азовском море выросли до 3 тыс. тонн — Росрыболовство
Экономика

Согласно данным Росрыболовства, за последнее десятилетие наблюдается впечатляющий рост запасов осетровых в Азовском море. 

Осетр шип
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осетр шип

Если 10 лет назад их количество было близко к нулю, то сейчас оно оценивается примерно в 3 тысячи тонн.

Обсуждение исследований

Обсуждение научных исследований в этой области состоялось на заседании Совета по науке под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова. В докладах отмечается существенное увеличение объёмов осетровых в Азовском море.

Перспективы возобновления промысла

Научные специалисты выражают надежду на возможность восстановления промышленного лова осетра. Это согласуется с заявлениями Ильи Шестакова, сделанными ранее, о наличии благоприятных условий для возобновления промысла. По предварительным оценкам, в будущем возможна добыча около 150 тонн рыбы в год, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
