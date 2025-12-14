Азовское море удивляет: осетровые на подъёме

Согласно данным Росрыболовства, за последнее десятилетие наблюдается впечатляющий рост запасов осетровых в Азовском море.
Если 10 лет назад их количество было близко к нулю, то сейчас оно оценивается примерно в 3 тысячи тонн.
Обсуждение научных исследований в этой области состоялось на заседании Совета по науке под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова. В докладах отмечается существенное увеличение объёмов осетровых в Азовском море.
Научные специалисты выражают надежду на возможность восстановления промышленного лова осетра. Это согласуется с заявлениями Ильи Шестакова, сделанными ранее, о наличии благоприятных условий для возобновления промысла. По предварительным оценкам, в будущем возможна добыча около 150 тонн рыбы в год, сообщает "Агроэксперт".
Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.