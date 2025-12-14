Puma тихо вернулась: компания оформила 2 знака в России

Немецкий производитель спортивной одежды Puma, ранее покинувший российский рынок, закрепил за собой права на два товарных знака, согласно электронной базе Роспатента.
Заявки на регистрацию были направлены в Роспатент в августе 2024 года. В октябре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации этих товарных знаков, срок действия которых распространяется до августа 2034 года.
Благодаря регистрации товарных знаков, Puma получает возможность производить и реализовывать на территории России широкий ассортимент продукции, включая спортивную одежду, спортивное оборудование, велосипеды и прочие товары.
Напомним, что в марте 2022 года компания Puma приостановила поставки своей продукции в Россию и закрыла все свои розничные магазины в стране, сообщает РИА Новости.
Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.