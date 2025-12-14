Puma тихо вернулась: компания оформила 2 знака в России

Puma закрепила права в России — Роспатент

Немецкий производитель спортивной одежды Puma, ранее покинувший российский рынок, закрепил за собой права на два товарных знака, согласно электронной базе Роспатента.

Фото: commons.wikimedia.org by Helppublic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Puma (brand) multinational shoe and sportswear

Подача заявок и решение Роспатента

Заявки на регистрацию были направлены в Роспатент в августе 2024 года. В октябре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации этих товарных знаков, срок действия которых распространяется до августа 2034 года.

Возможности для компании

Благодаря регистрации товарных знаков, Puma получает возможность производить и реализовывать на территории России широкий ассортимент продукции, включая спортивную одежду, спортивное оборудование, велосипеды и прочие товары.

Прекращение деятельности в 2022 году

Напомним, что в марте 2022 года компания Puma приостановила поставки своей продукции в Россию и закрыла все свои розничные магазины в стране, сообщает РИА Новости.