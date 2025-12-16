Выглядят свежими, а внутри риск: что не стоит брать к Новому году про запас

Хранение нарезок дольше 72 часов повышает риск бактерий — гастроэнтеролог Кашух

Предновогодняя суета традиционно заставляет россиян заранее заполнять холодильники, чтобы избежать очередей и дефицита продуктов. Однако стремление подготовиться заблаговременно может обернуться не только потерей вкуса блюд, но и рисками для здоровья. Врачи напоминают, что далеко не все продукты подходят для длительного хранения перед праздниками. Об этом сообщает Lenta. ru.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ женщина в магазине

Почему не все продукты подходят для ранней покупки

Подготовка к новогоднему столу часто начинается за несколько недель до праздника. Люди закупают продукты впрок, рассчитывая сэкономить время и силы. Однако с точки зрения пищевой безопасности такой подход оправдан далеко не всегда.

Некоторые продукты особенно чувствительны к срокам и условиям хранения. Даже если они выглядят свежими и находятся в холодильнике, внутри могут происходить процессы, которые не видны невооружённым глазом. Именно поэтому специалисты советуют подходить к планированию покупок более осознанно и разделять продукты по срокам приобретения.

Фасованные нарезки под особым риском

Одной из самых проблемных категорий гастроэнтерологи называют готовые фасованные нарезки. Мясные, рыбные, сырные и колбасные ассорти популярны на праздничном столе, но именно они требуют максимальной осторожности.

"Не стоит заранее покупать фасованные нарезки — мясные, рыбные, сырные, колбасные. Как правило, они хранятся в запечатанном виде не более 72 часов, поэтому лучше купить их за пару дней до праздника. При более длительном хранении повышается риск размножения бактерий — даже если продукт сохранит визуально нормальный вид, есть его будет опасно", — отметила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Даже при строгом соблюдении температурного режима такие продукты остаются уязвимыми. Вакуумная упаковка не гарантирует полной защиты от микробиологических процессов, а праздничный стол — не лучшее место для экспериментов с безопасностью.

Овощи, фрукты и зелень: ставка на свежесть

Еще одна группа продуктов, покупку которых лучше отложить до последних дней перед праздником, — овощи и фрукты, предназначенные для употребления без термической обработки. Это салаты, свежие нарезки, фруктовые тарелки и элементы декора блюд.

Зелень особенно плохо переносит хранение. Даже в холодильнике она быстро теряет упругость, аромат и насыщенный цвет. В результате блюдо может выглядеть менее привлекательно, а вкус — заметно слабее ожидаемого. Поэтому специалисты рекомендуют покупать зелень и свежие овощи буквально за один-два дня до подачи на стол.

Десерты и сладости: почему не стоит спешить

Торты, пирожные и другие кондитерские изделия также не предназначены для длительного хранения. Особенно это касается десертов с кремами, молочными начинками и свежими фруктами.

Даже при правильном температурном режиме такие продукты чувствительны к времени. Покупка десертов накануне или в день праздника позволяет сохранить их текстуру, вкус и снизить вероятность пищевых расстройств. Это особенно важно, если за столом будут дети или пожилые люди.

Какие продукты можно купить заранее

Несмотря на ограничения, полностью отказываться от ранних покупок не нужно. Существует широкий список продуктов, которые спокойно переносят длительное хранение при соблюдении рекомендаций производителя.

К таким продуктам относятся:

крупы и макаронные изделия;

консервы и маринады;

напитки в заводской упаковке;

замороженные продукты;

специи, соусы и приправы.

Планируя покупки, важно проверять сроки годности и условия хранения, особенно если продукты будут находиться дома несколько недель.

Скрытые риски сезонных фруктов

Отдельного внимания заслуживают цитрусовые, традиционно ассоциирующиеся с Новым годом. Ранее диетологи обращали внимание на то, что для сохранения товарного вида фрукты могут обрабатываться специальными веществами.

При употреблении в больших количествах и без тщательной обработки такие химические соединения способны негативно сказаться на самочувствии. Специалисты рекомендуют тщательно мыть фрукты, а при возможности очищать кожуру перед подачей на стол.

Сравнение продуктов: что покупать заранее, а что — в последний момент

Если разделить покупки на этапы, подготовка к празднику становится более спокойной и безопасной. Продукты длительного хранения удобно приобрести заранее, чтобы разгрузить последние дни декабря. Скоропортящиеся позиции лучше оставить на финальный этап.

Такой подход помогает сохранить качество блюд, снизить риск пищевых отравлений и избежать лишних расходов, связанных с порчей продуктов.

Советы при подготовке к новогоднему столу

Составьте подробный список блюд и ингредиентов. Разделите продукты на скоропортящиеся и длительного хранения. Купите заранее напитки, крупы, консервы и заморозку. Оставьте нарезки, зелень, свежие овощи и десерты на последние 1-2 дня. Соблюдайте условия хранения и проверяйте продукты перед подачей.

Популярные вопросы о покупке продуктов к Новому году

Какие продукты нельзя покупать заранее?

Фасованные нарезки, свежую зелень, овощи и фрукты для сырых блюд, а также десерты с кремами.

Сколько хранятся фасованные нарезки?

В среднем не более 72 часов даже в запечатанной упаковке.

Можно ли заранее покупать мандарины?

Можно, но важно правильно их хранить, тщательно мыть и не употреблять в чрезмерных количествах.

Что безопасно купить заранее?

Крупы, консервы, напитки, замороженные продукты и специи.