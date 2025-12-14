Этот город стал столицей кофейных трат: где оставляют больше всего денег за кофе в России

Челябинск лидирует по тратам жителей в кофейнях — "Платформа ОФД"

Согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек в кофейнях в масштабах всей России вырос на 17%, что составляет 463 рубля.

Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Две чашки кофе

Анализ рынка

Общий объем потребления кофе и напитков в кофейнях по всей стране оценивается в 10,3 миллиона литров в месяц. Основную часть продаж в кофейнях формируют напитки (кофе и другие), составляя 70,4% от общего чека, что несколько ниже прошлогоднего значения в 71,5%.

Отмечен рост среднего количества позиций в чеке на 8%, достигнув 3,1 позиции. Наиболее популярные дополнения к кофе — бутерброды, сэндвичи, роллы, торты, пирожные, бисквиты, выпечка и сдоба.

Лидеры по затратам в кофейнях

Наибольшие расходы в кофейнях зафиксированы у жителей Челябинска (610 рублей), Санкт-Петербурга (603 рубля) и Новосибирска (597 рублей).

Дмитрий Батюшенков, генеральный директор "Платформы ОФД", подчеркивает, что на стоимость кофе и других товаров в кофейнях влияют такие факторы, как цены на сырье, операционные расходы и затраты на оплату труда персонала. По его мнению, основной потенциал для развития кофейного бизнеса сейчас находится в регионах, пишет РБК Уфа.