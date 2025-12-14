Лидируют по долгу на душу: Сингапур и США выше $100 тыс. — где тут Россия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По данным Минфина РФ, государственный долг России за период с января по октябрь 2025 года увеличился на 2,8% и достиг отметки в 32,9 трлн рублей. 

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Структура госдолга

Согласно подсчетам аналитиков, на начало ноября 2025 года внутренний государственный долг России составил 28,3 трлн рублей, тогда как внешний долг достиг 4,6 трлн рублей. Ранее, Счетная палата в своем оперативном отчете сообщала о более значительном росте госдолга за январь-сентябрь текущего года — на 10%, до 31,98 трлн рублей.

Оценка уровня госдолга

В начале декабря 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что государственный долг РФ остается одним из самых низких в мире, составляя менее 20% от ВВП страны. Глава государства отметил, что это свидетельствует о взвешенной и ответственной бюджетной политике, проводимой правительством, которая в сочетании с последовательной денежно-кредитной политикой способствует замедлению инфляции.

Сравнение с другими странами

По данным Организации Объединённых Наций, в 2024 году наибольший государственный долг на душу населения был зафиксирован в Сингапуре и США, который превысил 100 тысяч долларов.

В первую тройку также вошла Япония с показателем 76,9 тысячи долларов на человека.

Россия в этом рейтинге заняла 99-е место с долгом в 3 тысячи долларов на одного жителя, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
