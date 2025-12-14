Лидируют по долгу на душу: Сингапур и США выше $100 тыс. — где тут Россия

По данным Минфина РФ, государственный долг России за период с января по октябрь 2025 года увеличился на 2,8% и достиг отметки в 32,9 трлн рублей.
Согласно подсчетам аналитиков, на начало ноября 2025 года внутренний государственный долг России составил 28,3 трлн рублей, тогда как внешний долг достиг 4,6 трлн рублей. Ранее, Счетная палата в своем оперативном отчете сообщала о более значительном росте госдолга за январь-сентябрь текущего года — на 10%, до 31,98 трлн рублей.
В начале декабря 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что государственный долг РФ остается одним из самых низких в мире, составляя менее 20% от ВВП страны. Глава государства отметил, что это свидетельствует о взвешенной и ответственной бюджетной политике, проводимой правительством, которая в сочетании с последовательной денежно-кредитной политикой способствует замедлению инфляции.
По данным Организации Объединённых Наций, в 2024 году наибольший государственный долг на душу населения был зафиксирован в Сингапуре и США, который превысил 100 тысяч долларов.
В первую тройку также вошла Япония с показателем 76,9 тысячи долларов на человека.
Россия в этом рейтинге заняла 99-е место с долгом в 3 тысячи долларов на одного жителя, сообщает РИА Новости.
