Кому достанется рубль 1896 за 102 тыс.? Лот с секретом из Новосибирска

На известной онлайн-площадке обнаружено объявление о продаже старинной серебряной монеты. Речь идет о рубле, отчеканенном в Российской империи в 1896 году.
Продавец из Новосибирска оценил раритет в 102 тысячи рублей. Объявление было опубликовано 6 декабря и уже привлекло внимание 81 пользователя платформы.
Монета, достоинством в один рубль, изготовлена из серебра. Несмотря на то, что она классифицируется как "бывшая в употреблении", её состояние оценивается специалистами как UNC MS61 CPRC, что свидетельствует о превосходной сохранности.
Объявление размещено на популярном интернет-ресурсе Avito. Монета, безусловно, заинтересует коллекционеров и любителей старины, рассматривающих подобные приобретения как выгодное вложение средств, пишет Gorsite.ru.
