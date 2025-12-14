Саудовская Аравия притягивает туристов: продажи билетов у россиян выросли в 2,3 раза

Согласно данным аналитического отчета сервиса "Купибилет", в 2025 году наблюдается значительный подъем интереса россиян к авиапутешествиям в Саудовскую Аравию.

Фото: commons.wikimedia.org by AAlsaiad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Саудовская Аравия

Общий объём приобретённых авиабилетов в данном направлении увеличился в 2,3 раза по сравнению с показателями предыдущего года.

Взрывной рост интереса до введения безвизового режима

Представители компании "Купибилет" подчеркивают, что стремительный рост популярности направления наблюдался еще до официального введения безвизового режима. 2025 год характеризуется как переломный момент для развития этого направления, с увеличением количества купленных билетов на 134% относительно 2024 года.

Снижение стоимости авиабилетов на фоне растущего спроса

Парадоксально, но несмотря на существенный рост спроса, стоимость авиабилетов в Саудовскую Аравию продемонстрировала тенденцию к снижению. Если в 2024 году средняя цена перелета составляла 47,9 тыс. рублей, то в 2025 году этот показатель снизился до 38,2 тыс. рублей, что эквивалентно удешевлению на 20%. Данное снижение объясняется увеличением числа доступных рейсов и повышенным вниманием авиакомпаний к этому перспективному направлению, пишет ТАСС.