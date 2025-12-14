Саудовская Аравия притягивает туристов: продажи билетов у россиян выросли в 2,3 раза

Согласно данным аналитического отчета сервиса "Купибилет", в 2025 году наблюдается значительный подъем интереса россиян к авиапутешествиям в Саудовскую Аравию.
Общий объём приобретённых авиабилетов в данном направлении увеличился в 2,3 раза по сравнению с показателями предыдущего года.
Представители компании "Купибилет" подчеркивают, что стремительный рост популярности направления наблюдался еще до официального введения безвизового режима. 2025 год характеризуется как переломный момент для развития этого направления, с увеличением количества купленных билетов на 134% относительно 2024 года.
Парадоксально, но несмотря на существенный рост спроса, стоимость авиабилетов в Саудовскую Аравию продемонстрировала тенденцию к снижению. Если в 2024 году средняя цена перелета составляла 47,9 тыс. рублей, то в 2025 году этот показатель снизился до 38,2 тыс. рублей, что эквивалентно удешевлению на 20%. Данное снижение объясняется увеличением числа доступных рейсов и повышенным вниманием авиакомпаний к этому перспективному направлению, пишет ТАСС.
