Сентябрьский скачок: американский импорт гречки вырос до $208 тыс.

Россия увеличила поставки гречки в Штаты — статистическая служба США

Согласно данным американской статистической службы, США в сентябре существенно увеличили закупки гречневой крупы из России. Объем импорта вырос в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречневая крупа

В начале осени американские компании импортировали гречки из России на сумму 208 тысяч долларов, в то время как в августе этот показатель составлял 121,6 тысячи долларов. Сентябрьские поставки также превысили прошлогодние на 4,8%.

Динамика закупок гречки в течение года

Несмотря на увеличение сентябрьского импорта, общая сумма закупок российской гречки Соединенными Штатами за период с января по сентябрь составила 1,5 миллиона долларов. Это немного меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было закуплено гречки на 1,6 миллиона долларов.

Россия — ведущий поставщик гречки в США

Россия по-прежнему остается главным поставщиком гречневой крупы в Соединенные Штаты. Вторым по величине экспортером гречки в США за первые девять месяцев года стала Канада, с объемом поставок на 1,4 миллиона долларов. Украина занимает третье место со значительно меньшим показателем в 143,6 тысячи долларов.