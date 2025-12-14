Дорогу — роботам: четыре производителя получат выгодные условия

Промроботы получат льготную аренду в Подмосковье: ставка 1 руб. на 2,5 года

Четыре компании, специализирующиеся на производстве промышленных роботов, предварительно договорились об аренде производственных площадей в Московской области.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Это стало возможным благодаря новой региональной программе поддержки, о которой сообщила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в беседе с ТАСС.

Компенсация затрат и льготная аренда

Зиновьева отметила, что новая субсидия позволит предприятиям компенсировать до 20% расходов на строительство, как из собственных, так и из кредитных средств. Для компаний, предпочитающих аренду, предусмотрена компенсация до 50% арендной платы в частных индустрильных парках.

Первый проект и условия аренды

Она также упомянула, что первый производственный модуль площадью 30 тыс. кв. м практически полностью распределен между этими четырьмя компаниями. Им будет предложена льготная аренда по ставке 1 рубль на первые 2,5 года.