Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ежедневные привычки помогают поддерживать порядок в доме без уборок – thespruce
Сорта Бастион и Кремень показали лёжкость до 9 месяцев
Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР
Деревня в Албании превращает поездку в семейную историю — The Guardian
Губки, разделочные доски и раковина накапливают больше всего бактерий — The Spruce
Интенсивные интервальные нагрузки усиливают стресс и аппетит — тренеры
Огородники применили раствор молока с йодом против тли на листьях
Изношенный аккумулятор повышает риск отказа запуска двигателя зимой
Нижняя мантия удерживала воду на ранней Земле — Science

Дорогу — роботам: четыре производителя получат выгодные условия

Промроботы получат льготную аренду в Подмосковье: ставка 1 руб. на 2,5 года
Экономика

Четыре компании, специализирующиеся на производстве промышленных роботов, предварительно договорились об аренде производственных площадей в Московской области.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Это стало возможным благодаря новой региональной программе поддержки, о которой сообщила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в беседе с ТАСС.

Компенсация затрат и льготная аренда

Зиновьева отметила, что новая субсидия позволит предприятиям компенсировать до 20% расходов на строительство, как из собственных, так и из кредитных средств. Для компаний, предпочитающих аренду, предусмотрена компенсация до 50% арендной платы в частных индустрильных парках. 

Первый проект и условия аренды

Она также упомянула, что первый производственный модуль площадью 30 тыс. кв. м практически полностью распределен между этими четырьмя компаниями. Им будет предложена льготная аренда по ставке 1 рубль на первые 2,5 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Садоводство, цветоводство
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Замёрзшее стекло исчезает само: способ, о котором вспоминают в последнюю очередь
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Последние материалы
Сорта Бастион и Кремень показали лёжкость до 9 месяцев
Ресницы становятся гуще при нанесении пудры под тушь
Афины признаны одним из самых жарких городов мира — Protothema AI
Непеченные конфеты Рафаэлло делают из четырех ингредиентов
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Деревня в Албании превращает поездку в семейную историю — The Guardian
Дикие кабаны вызывают эрозию почв в районе Беарсдена — Nature
Губки, разделочные доски и раковина накапливают больше всего бактерий — The Spruce
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.