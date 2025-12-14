Фонд развития ЛНР получит более 1 млрд руб. — шахте Белореченская дают зелёный свет

Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР

Правительство России приняло решение о поддержке и стимулировании проектов в угледобывающей промышленности Луганской Народной Республики. промышленности.

Направление средств

В официальном заявлении указано, что Луганской Народной Республике будет выделено свыше одного миллиарда рублей из федеральной казны для развития горнодобывающего сектора. Соответствующее распоряжение уже подписано. Финансовые ресурсы поступят в распоряжение регионального фонда развития промышленности.

Поддержка шахты "Белореченская"

Согласно информации от правительства, фонд развития промышленности в ЛНР, получив дополнительное финансирование, предоставит субсидию для реализации проекта по подготовке и запуску 12-й восточной лавы шахты "Белореченская". Это решение позволит увеличить ежемесячную добычу угля на этой шахте до 60 тысяч тонн и обеспечит стабильное функционирование топливно-энергетического комплекса региона, сообщает ТАСС.