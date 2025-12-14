Фонд развития ЛНР получит более 1 млрд руб. — шахте Белореченская дают зелёный свет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР
Экономика

Правительство России приняло решение о  поддержке и стимулировании проектов в угледобывающей промышленности Луганской Народной Республики.  промышленности.

Древесный уголь
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell
Древесный уголь

Направление средств

В официальном заявлении указано, что Луганской Народной Республике будет выделено свыше одного миллиарда рублей из федеральной казны для развития горнодобывающего сектора. Соответствующее распоряжение уже подписано. Финансовые ресурсы поступят в распоряжение регионального фонда развития промышленности.

Поддержка шахты "Белореченская"

Согласно информации от правительства, фонд развития промышленности в ЛНР, получив дополнительное финансирование, предоставит субсидию для реализации проекта по подготовке и запуску 12-й восточной лавы шахты "Белореченская". Это решение позволит увеличить ежемесячную добычу угля на этой шахте до 60 тысяч тонн и обеспечит стабильное функционирование топливно-энергетического комплекса региона, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР
