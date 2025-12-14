От корня до полки: маниок стал локальной валютой Бразилии

Сотни населённых пунктов Бразилии живут за счёт производства маниока — CPG

В сердце Амазонии, вдали от масштабов механизированного сельского хозяйства, штат Пара незаметно утвердил свое лидерство в производстве маниока.

Объемы производства достигают миллионов тонн в год, обеспечивая экономическую стабильность сотен населенных пунктов. Это не просто сезонный урожай, а непрерывное и укоренившееся в регионе производство.

Культура, предшествующая Бразилии

Задолго до образования бразильского государства коренные народы Амазонии уже освоили выращивание маниока, владея технологиями обработки и приготовления. Превращение маниоки в муку, крахмал — результат знаний, которые передавались из поколения в поколение.

В отличие от сои или кукурузы, производство маниока в штате Пара не зависит от крупных землевладений или высокой степени механизации. Сила Пара заключается в разветвленной сети мелких и средних хозяйств, рассредоточенных по континентальным территориям, речным островам и берегам рек.

Мукомольные предприятия как экономические центры

В большинстве районов штата Пара экономика вращается вокруг мукомольных предприятий. Эти предприятия функционируют как производственные единицы, места встреч и центры поступления доходов. Именно здесь корень маниока превращается в товарную продукцию, обеспечивая доходы для целых семей.

Разнообразие муки: не вся одинакова

Еще одним фактором, поддерживающим ценность маниока, является разнообразие продукции. Мука имеет региональную идентичность. Есть различия в текстуре, степени обжига, качестве и вкусе, которые отвечают потребностям конкретных рынков, пишет CPG.