3 шага, чтобы не потерять на курсе: как правильно поступить с валютными депозитами

Экономика

Согласно мнению доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольги Горбуновой, в сложившихся экономических условиях валютные активы становятся менее предпочтительным вариантом для сохранения капитала. 

Подсчет финансов
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсчет финансов

Преимущества рублёвых депозитов

Стабильность рубля поддерживается высоким уровнем ключевой ставки и сокращением объемов импорта. Крупные финансовые организации предлагают увеличенные процентные ставки по кратко- и среднесрочным рублевым вкладам, что делает их наиболее привлекательным инструментом на данный момент.

Валютные депозиты и альтернативные инструменты

Несмотря на то, что российские банки продолжают открывать долларовые депозиты, низкие процентные ставки (1,5-3%) не вызывают большого интереса у вкладчиков.

Эксперт рекомендует владельцам валютных средств рассмотреть конвертацию в рубли и размещение их на депозитных счетах, так как рублевые предложения гораздо выгоднее. Также она советует обратить внимание на инструменты, зависящие от колебаний валютного курса, например, валютные облигации и фонды.

Когда стоит покупать валюту

Приобретение иностранной валюты целесообразно только в случае планируемой поездки за границу. Горбунова рекомендует приобретать валюту небольшими частями, учитывая возможные колебания курса: к концу года возможно укрепление рубля, а в следующем году — ослабление на фоне снижения ключевой ставки, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
