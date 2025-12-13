Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рим держал в страхе: где ковалось серебро для империи

Балканы оказались главным источником серебра для Рима — Младенович
Экономика

Центральные Балканы, которые долгое время воспринимались как периферия Римской империи, внезапно оказываются в другой роли — как один из ключевых "двигателей" её денежной и металлургической системы.

Серебрянные слитки и монеты
Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Серебрянные слитки и монеты

Новое археологическое исследование показывает, что регион, включающий территории современной Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово, на протяжении более двух столетий мог быть главным поставщиком серебра для Рима. Автор работы Драгана Младенович утверждает, что прежние обобщения слишком фокусировались на Иберии и Дакии, из-за чего экономический вес Балкан оказался недооценён. Об этом говорится в статье, опубликованной в Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.

Почему Балканы долго оставались "в тени"

Вопрос не только в том, что исследователи раньше смотрели в другую сторону. По логике автора, здесь сложился целый набор причин, которые искажали картину.

Во-первых, административные границы менялись и в римскую эпоху, и в новое время, из-за чего источники и археология плохо "складывались" в единую карту добычи. Во-вторых, в реконструкциях истории горного дела часто преобладали письменные свидетельства, а они не всегда отражают реальный объём работ и масштабы инфраструктуры.

Наконец, роль сыграли и вполне практические барьеры: сложный рельеф, труднодоступные горные зоны, а также последствия конфликтов 1990-х годов, которые до сих пор мешают систематическим полевым исследованиям и стабильному доступу к отдельным участкам.

Какие провинции были главными и что именно там добывали

В работе выделяются две ключевые римские провинции, через которые проще всего объяснить систему.

Далмация: золото и серебро центральной Боснии

Далмация в контексте исследования связана прежде всего с центральной Боснией, где римляне добывали золото и серебро. В горах Враница и Рошинь, по данным автора, активно применялись гидравлические методы — то есть огромные объёмы воды собирались в резервуарах, направлялись по каналам и использовались для размыва породы, чтобы отделять металл.

Этот способ оставлял заметный след в ландшафте: формировались бесплодные насыпи и выработки, а географические названия некоторых мест позднее закрепляли память о таких "кучах" и отвалах. Отдельно отмечается, что австро-венгерские инженеры XIX века описывали целые зоны, буквально исчерченные разведочными ямами и протяжёнными выемками, а современные исследования подтверждают, что эти наблюдения не были преувеличением.

Верхняя Мёзия: серебро Сербии и Косово

Вторая опорная зона — Верхняя Мёзия, в первую очередь серебряные месторождения Сербии и Косово. Здесь металл чаще получали из серебросодержащего галенита, преимущественно подземным способом.

В районе Домавии (современная Сребреница) инженеры нового времени, как приводится в исследовании, находили древние римские галереи, которые поражали качеством: ниши под лампы, дренажные каналы, аккуратные проходы. Это важно не только как "красивый факт", но и как индикатор масштаба работ и уровня организации труда.

Дардания и проблема "стертых следов"

Отдельный пласт — Дарданский район (Косово и южная Сербия), где располагались одни из самых богатых рудников, включая Ново-Брдо и Трепчу/Стари-Трг. Парадокс в том, что именно их богатство стало причиной археологической "тишины": интенсивная средневековая и более поздняя добыча почти полностью уничтожила римские следы.

При этом исторические источники упоминают огромные шлаковые отвалы и тысячи древних шахт. Автор подчёркивает: отсутствие заметных римских артефактов в таких местах не означает, что римляне там не работали — наоборот, это может быть следствием многовековой переработки одного и того же месторождения.

Космай: редкий случай, когда можно посчитать цифры

Самые убедительные количественные оценки, по версии исследования, даёт гора Космай в Сербии. Уникальность в том, что добыча там велась исключительно в римский период и не продолжалась в средневековье, а значит, археологический "след" не перемешан с более поздними слоями.

Оценка объёмов шлака впечатляющая: не менее 2,3 миллиона тонн. Из этого делается вывод о приблизительной добыче порядка 5500 тонн серебра и около 680 000 тонн свинца за время эксплуатации. Средняя годовая добыча серебра для Космая получается около 22 тонн — и автор сопоставляет это с известным районом Лавриона в классических Афинах, чтобы подчеркнуть масштаб и стабильность производства.

Технологии: от гидравлики до высокотемпературной металлургии

Смысл работы не только в "сколько добывали", но и в том, как именно это делали. Анализ шлака и слитков, согласно статье, показывает высокий уровень металлургии.

В частности, упоминаются исключительно большие свинцовые слитки, некоторые весом более 250 кг. Такой размер трудно объяснить без мощных высокотемпературных плавильных печей, способных стабильно выдавать большие партии металла.

Кроме того, в Космае отмечается эффективность купеляции — метода очистки серебра. Однородность результата позволяет автору предположить, что часть серебра могла поступать уже в окончательно очищенном виде, а не доводиться до стандарта прямо на месте добычи. Для реконструкции логистики это важный нюанс: он намекает на разделение стадий производства и строгий контроль качества.

Как Рим контролировал добычу и почему это считают "беспрецедентным"

Самое жёсткое утверждение исследования связано с управлением. Автор описывает систему как необычайно централизованную: серебряные и, вероятно, золотые рудники находились в прямой императорской собственности и управлялись всадниками-прокураторами. В отличие от некоторых испанских практик, где заметную роль могли играть вольноотпущенники и более гибкие схемы, здесь аренда частникам, по версии автора, была минимальной.

Если эта реконструкция верна, она меняет взгляд на экономику региона: Центральные Балканы становятся не просто местом добычи, а зоной, где империя держала критически важный ресурс под прямым государственным контролем.

Балканы, Иберия и Дакия в "металлической экономике" Рима

Иберия и Дакия традиционно доминировали в разговорах о римской добыче металлов, потому что о них больше писали, а ряд памятников лучше изучен и доступен. Центральные Балканы, как следует из статьи, проигрывали не по масштабу, а по "видимости" для науки: сложнее ландшафт, больше исторических разрывов, меньше системной археологии.

Если поставить рядом, получается другая картина имперской экономики: Рим мог диверсифицировать поставки металлов, но при этом держать один из важнейших источников серебра ближе и под более прямым административным управлением.

Плюсы и минусы новой интерпретации

Новая версия выглядит убедительно по набору аргументов, но её важно воспринимать аккуратно — как сильную попытку переоценки, а не как "закрытый вопрос".

Плюсы:
• расширяет фокус с привычных регионов на недооценённую зону;
• опирается на сочетание археологии, ландшафтных признаков и металлургических данных;
• даёт редкие количественные расчёты на примере Космая;
• объясняет, почему в богатых районах Косово римские следы могли быть стёрты поздней добычей.

Минусы:
• часть территорий остаётся труднодоступной для равномерной полевой проверки;
• по некоторым зонам приходится сильнее опираться на косвенные признаки и поздние свидетельства;
• вывод о "главном поставщике" требует сопоставления с максимально полными данными по Иберии, Дакии и другим центрам добычи.

Популярные вопросы о серебре Центральных Балкан в Римской империи

Почему раньше считали, что главные поставщики серебра — другие регионы?

Потому что Иберия и Дакия лучше представлены в обобщающих работах и источниках, а Центральные Балканы исторически исследовались фрагментарно и часто выпадали из общего нарратива.

Что делает Космай таким важным для расчётов?

Там добыча велась только в римский период, без средневековой преемственности. Это позволяет оценивать объёмы по шлаковым отвалам и не путать их с более поздними слоями.

Почему в Косово римских следов почти не видно, если рудники были богаты?

Потому что поздняя добыча могла буквально "перепахать" древние выработки. При многовековой эксплуатации один и тот же рудный район может терять ранние археологические маркеры.

Как римляне добывали металл в Боснии?

В горных районах применялись гидравлические методы: воду копили и направляли по каналам для размыва породы и отделения металла, что оставляло масштабные ландшафтные изменения.

Что означает "императорская собственность" рудников на практике?

Это предполагает более прямой контроль государства: управление через всадников-прокураторов, меньшая роль арендаторов и частных подрядчиков, а также повышенное внимание к учёту и качеству металла.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
